影／賴清德要重啟核二核三 何欣純：供電穩定是政府首要責任

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件。對此，民進黨提名台中市長參選人、立委何欣純受訪時說，政府的責任就是要積極地來尋求供電穩定，這是最重要的，因為攸關民生、產業及經濟，以及未來台灣發展半導體高科技等需求。

何欣純今天中午參加在北屯區登場的台中市小英之友會、百工百業信賴之友會春酒。她受訪時說，她昨天也在現場，賴總統的意思是面對挑戰與產業發展，在能源政策上，賴總統認為在立法院通過後，該依法依規推動核能重啟；總統也提及，安全問題以及必要評估程序等，都正在進行中。

何欣純指出，大眾面對燃煤發電仍有疑慮，台中地區雖推動「以氣代煤」，但在國際情勢影響下，社會會擔心燃氣儲存量不足，每一個發電方式都有其風險、考量，政府的責任就是要積極地來尋求供電穩定。

何欣純認為，這是最重要的，因為攸關民生、產業及經濟，以及未來台灣發展半導體高科技等需求，尤其台中有很多中小企業也很關心穩定供電議題，賴總統昨天的發言，只是在說政府的責任，而且會確保供電穩定。

立委何欣純（左）今參加台中市小英之友會、百工百業信賴之友會春酒，右為總統府資政、名醫李茂盛。記者趙容萱／攝影