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因應能源情勢變動與AI發展 經濟部：審慎評估核電強固供電穩定與韌性

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
經濟部今表示，推動核電重啟，仍須在核安無虞、核廢有解及社會共識等三個原則下審慎辦理。圖為恆春核三廠。圖／本報資料照片
經濟部今表示，推動核電重啟，仍須在核安無虞、核廢有解及社會共識等三個原則下審慎辦理。圖為恆春核三廠。圖／本報資料照片

針對外界關切政府對於核能電廠換發執照重啟之態度，經濟部今（22）日表示，面對國際能源情勢變動、國內經濟發展、AI用電需求，政府一貫以維持供電穩定、確保能源安全及穩健減碳為核心目標推動能源轉型，並將在安全、法制及社會溝通基礎上，審慎面對核電廠換發執照重啟相關議題。

經濟部表示，核電機組重啟涉及專業檢查、評估分析及安全審查等程序，需完備相關作業程序後方可取得電業執照進行發電運轉，非送出再運轉報告後即可即時運轉。台電公司已與原廠美國西屋公司簽約，展開核三自主安全檢查，3月底前將提送核三再運轉計畫至核安會審查；核二已尋求原廠美國奇異公司的協助，將待室外乾貯設施完工，爐心內用過燃料退出後，才可進行相關安檢作業。相關程序經濟部將會督導台電在符合國際法規及原廠的協助下進行，配合核安會進行審查。

對於各界關切AI及半導體產業用電需求的近期強勁增長，電力供應穩定等議題，經濟部說明，政府每年滾動檢討電力供需規劃，過程已納入各產業發展情境，然近年國際地緣政治風險激增，加以AI浪潮推升台灣經濟快速成長，並帶動台灣半導體產業及AI供應鏈爆發性成長，進而提升電力長期需求，後續檢討程序中將評估各種能源組合情境，強化我國供電的穩定性。

經濟部指出，在推動綠電過程中，外界出現不實資訊與污名化現象，甚至遭遇非理性阻撓及法規加嚴情形等外在環境下，近10年再生能源發電裝置容量雖已逐步由 4.7GW 成長至 22.9GW，但仍需各界支持、以提供國內產業外銷國際競爭力；在後續綠能推動中，經濟部在秉持傳達正確綠能資訊基礎上，持續保持資訊透明與溝通，解除各界對於綠能疑慮，確保綠電穩健發展，強化我國產業國際競爭力。

經濟部最後強調，核電廠換發執照重啟必須遵循核安法規，涉及台電公司自主安全檢查及專業評估分析，以及核安會安全審查等程序。推動核電重啟，仍須在核安無虞、核廢有解及社會共識等三個原則下審慎辦理。

供電 能源 經濟發展 經濟部 核電

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