核電重啟需要環評嗎？ 彭啓明：核安會審查已類似環評

賴清德總統昨指出，台電評估核二、三具重啟條件，預計本月底前提送再運轉計畫到核能安全委員會審議。環境部長彭啓明去年11月曾建議核電廠重啟是否應做政策環評，但經濟部並未應允。彭啓明今指出，核安會現行實質審核程序已類似環評程序，但延役和環境相關的議題，環境部不會什麼都不管。

立法院去年5月中三讀修正「核子反應器設施管制法」，賦予核電廠延役或重啟的法源依據，而根據現行「環評法」相關規定，核電廠延役並不需要環評，而除役則需要環評。

彭啓明指出，按照目前環評法規定，核電廠延役並不需要環評，環境部先前有徵詢過核安會意見，核安會是核安主管機關，核電廠是否重啟並不是環境問題，而是核安問題，核安會也說，當審查到環境議題會請環境部一同參與。

彭啓明表示，現在無論是核安會還是環境部，大家都還沒有看到核電再運轉的計畫書，就像一個人生病了去看醫生，但連掛號都沒有要怎麼開藥。從國際案例來看，有些國家在核電延役上確實有環評，但多數國家是不需要環評的。

去年彭啓明在立院受訪時曾說，核電廠延役不需環評，但除役卻需要環評「其實滿奇怪的」，環評總體檢會討論到環評法修法相關工作。彭啓明說，目前環評總體檢的意見還沒全數收斂，核能延役是否要環評，目前還沒討論到這部分，因此就按照現行法規執行。

至於先前建議經濟部要有政策環評，將核廢料處理與公眾參與納入一事。彭啓明說，目前核安會的實質審查程序就已經類似環評，但環境部不會什麼都不管，只要延役和環境相關，就一定會關注，也會適時給予意見。