邏輯錯亂？賴總統稱非核家園達標 蔣萬安：寧可民進黨「回頭是岸」

賴清德總統昨稱核二三廠具重啟條件，被批「非核家園」轉彎後，今賴總統稱去年非核家園就已達成，綠能發展成功取代核一二三廠發電量，重啟因為因應AI等發展，北市長蔣萬安今被問是否覺得賴硬拗？蔣今表示，為國家長遠好，寧可中央、民進黨政府「回頭是岸」。

對於外界質疑民進黨過去神主牌非核家園，賴總統政策轉彎？賴今再度表示，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功地進入非核家園。前總統蔡英文在2016之後，積極推動綠能產業所發的電量也已經成功取代核一、核二、核三廠原來的發電量，但台灣進入新情勢，經濟有非常明顯發展，再加上人工智慧時代建置算力中心所需要的電力，都超過原來的預估等，台灣的電力建置除了「量要足」、「要低碳」以外，還要有「能源韌性」。

蔣萬安今天下午出席開齋節活動，對於賴總統的發言，媒體問蔣是否是硬拗？或邏輯錯？亂蔣萬安說，看到很多民眾都有這樣的討 論，但是為了國家長遠好，我們寧可中央、民進黨政府「回頭是岸」。

蔣萬安說，證明過去民進黨推動的反核政策是完全錯誤，也耽誤了台灣關鍵的發展，所以民黨政府一定要以此為鑒，絕 對不要以意識形態掛帥來治理國家，而且必須要務實的面對 ，為過去錯誤的政策負起責任。

媒體追問，賴總統稱重啟的話，是有一定前提跟條件，蔣萬安說，他說過，絕對不要耽台灣關鍵發展的時間，所以必須要務實的面對，接下來對於台灣長遠發展好的事情，我們寧可錯誤的政策即刻懸崖勒馬、回頭是岸，但是絕對要以此為戒，民進黨政府絕對不能以意識型態掛帥。