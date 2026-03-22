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評估重啟核二、核三 卓榮泰：台電下周送出再運轉計畫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院長卓榮泰22日上午表示，台電會在下個禮拜送出再運轉計畫的整個最終的報告給核安會；至於關於核能的問題必須再重新的強調「兩個不變」，也就是貫徹賴清德總統所要求的二次能源轉型目標不變、對於核能的三個原則不變，就是在「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」底下重啟核能。

卓榮泰上午參訪彰化縣為升電裝工業（股）公司時受訪表示，現在對於整個產業的發展以及國際的情勢，在立法院經過《核管法》修法之後，行政院依法對於傳統的核三、核二廠展開依法的程序，所以這個程序也有兩個必須要完成，也就是第一個必須是台電必須提出自主安全檢查以及再運轉計畫；第二個必須是核安會必須依法來完成審查，才會有後續的發展。

卓榮泰強調，在立法院前天總質詢當中，也提到關於現在核二、核三兩廠後續在台電跟核安會的程序當中，堅持的方向，第一個是「首重安全」，一定要在完成所有的安全檢查之後，才有第二個「講求效率」，就是在何時能夠來重啟這個核電廠，之後還要經過社會共同的共識，還是一樣的。

卓榮泰解釋，在整個過程裡面，現在台電會在下個禮拜送出再運轉計畫的整個最終的報告給核安會，一定要依照安全程序來審核，也期待說社會如果有高度的共識、產業有高度的需求，而且因應國際情勢的變化，核安會能夠在安全原則底下，儘速的來完成必要的審查。之後當社會有這樣的共識之後，核電廠核二、核三廠能不能在何時來啟動，我們就依照這個程序來完成，這是跟總統所說的、跟政府一直所堅持的方向、程序是一致的。

行政院長 彰化縣 核三

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