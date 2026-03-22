賴總統拋核二、核三具重啟條件 趙少康：民進黨欠台灣人民2300億元

賴清德總統表態核二、核三具備重啟條件，中廣前董事長趙少康今指出，民進黨這幾年多花的至少2300億元，都是民進黨要台灣人民多付的，還沒計算火力發電帶來的空氣污染及肺腺癌。錯誤的政策比貪汙更可怕，民進黨再次證明。

趙少康指出，台灣的核一廠一年發電110億度，核二廠一年發電量150億度，核三廠一年160億度，核四廠設計年發電量至少200億度。4家核電廠總發電量610億度，每度成本1.2到2元，比現在平均成本每度3.04元至少少1.5元。

趙少康說，每年610億度就少了900億元，民進黨蔡英文、賴清德執政近10年，核一廠廢了7年，少了700億度發電量，核二廠廢了4年，少了600億度發電量，核三廠廢了1年，少了200億度發電量，總共少了發電量1500億度，多花了2300億元發電成本。

趙少康說，如果核四廠在5年前評估重啟，5年發電量1000億度，又多花至少1000億元。民進黨每天吃香喝辣，用的都是民脂民膏，這幾年多花的至少2300億元，都是民進黨要台灣人民多付的，指控民進黨欠台灣人民2300億，一點都不誇張。還沒計算火力發電帶來的空氣污染及肺腺癌。

他批評，民進黨欠台灣2300萬人每人1萬元，還有受損的健康。錯誤的政策比貪汙更可怕，民進黨再次證明。