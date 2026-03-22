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賴總統強調重啟核能三原則 葉元之：送審再運轉計畫就是髮夾彎

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片

賴清德總統昨宣布，核二、三廠具備重啟條件，不過今早又強調要符合「三原則」，遭質疑受深綠支持者壓力而「縮了」。國民黨立委葉元之指出，「核管法」沒有逼政府重啟核電，台電要送審「再運轉計畫」就是已經髮夾彎，賴總統卻拿虛的東西想來潤滑自身的髮夾彎。

葉元之認為，核管法修法並沒有逼政府一定要重啟核能，只是鬆綁法規，讓重啟有空間，要不要重啟也是看台電、行政院；如今台電要送再運轉計畫，其實就是賴政府已經髮夾彎，賴總統就已經打臉過去的自己。若真的不想啟動核能，根本是連送再運轉計畫都不用送。

葉元之質疑，賴總統現在想要推核能，又怕髮夾彎，問題是所謂「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三原則根本都是很虛的東西。例如怎麼凝聚社會共識？核廢料又要怎麼處理？政府想要推動就有責任去溝通，但民進黨政府長期以來造謠造成民眾「恐核」，現在又拿三原則想來潤滑自身的髮夾彎。

葉元之提到，賴總統很肯定立法院「核管法」修法，那當時修法過程中，民進黨立委范雲說重啟核能會有國安問題，民進黨立委張雅琳更說修法是為中共開後門，所以他們都要「大罷免，大成功」；如今面對賴總統的肯定，當初范、張等抹黑抹紅的民進黨立委是不是應該自行辭職？按照他們的邏輯及標準，賴總統才是製造國案問題、為中共開後門。

葉元之還說，他去年質詢時，中研院長廖俊智就說台灣的用電到2050年將高達5000億度，甚至可能會更到到6000億度，而目前是2800億度；照目前的能源情況來看，要怎麼達到2050年的用電所需？

葉元之感嘆，發電看不到未來，新式核能又還在研發階段，且還是有核廢料的問題，所以賴總統當然要一直講能源目前夠，不然就更加打臉過去的自己，不過，到了2050年，賴總統早已下台，還是呼籲能源要有長遠規畫，不能短視近利。

核能 中共 葉元之 民進黨 髮夾彎

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