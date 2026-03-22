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重啟核電遭受壓力？ 謝龍介為賴總統加油打氣：請堅定信心
賴清德總統昨才說核二、三廠具備重啟條件，今天又再強調重啟須符合「三原則」，外界推測恐受支持者壓力。國民黨立委謝龍介指出，若台灣不幸受封鎖，核電起碼能維持基本功能所需，所以他要給賴總統加油打氣，不要受基本教義派壓力就舉棋不定，應堅定立場，盡速重啟核電。
在野黨質疑民進黨「非核家園」政策轉彎，賴總統今親上火線回應，在核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功進入「非核家園」；他強調，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。除在野質疑外，不少民進黨支持者也在社群表達震驚、無法接受的心情。
謝龍介指出，希望賴總統不要舉棋不定，應勇敢面對國家能源政策，基本上民進黨所謂「2025非核家園」目標已經達成，不能繼續用意識形態來執政，而不因應國家發展需求。
謝龍介表示，國外太陽能1度電才1.5元，台灣是1度5元，假如能將價格壓在2.5元以下又不踐踏土地，那當然是很好；在野不是反對綠能，而是反對官商勾結的太陽能。目前電量遠遠不及產業發展所需，尤其AI產業需要強大算力，而超級電腦算力就是來自電力。
謝龍介提到，像鄰近的中國大陸，即便開發水利、太陽能、風力等發電方式，且發電占比遠遠超過台灣，但還是有核能發電，因為雞蛋不能放在同一個籃子裡，能源對於海島國家來說更是重要。
謝龍介感嘆，若台灣不幸受到長期封鎖，核電起碼能維持基本功能所需，所以請賴總統要堅定信心，不要受到基本教義派壓力就舉棋不定，「我給你加油打氣，要堅定」，應盡速重啟核電。
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