核二、核三重啟爭議多 非核家園要求給交代

總統賴清德近日雖以「AI發展」、「氣候變遷」與「地緣政治」等因素，宣布評估重啟核二與核三，但在過去民進黨政府強調的「核廢有解」、「核安無虞」與「社會共識」上並未完全符合，包括核三廠下斷層風險、延役成本高，且核廢料目前仍不知擺哪下，仍難說服民進黨支持者與反核團體，這是未來政府要更開誠佈公的地方。

核三下疑似有斷層

總統賴清德21日在出席磐石會會長交接典禮時宣布，台電已啟動相關準備程序（核二、核三再運轉計畫），預計於本月底將重啟計畫送交核安會審查，並表示政府之所以啟動核電重啟相關程序，除依法行政外，亦考量經濟持續成長、國際對低碳電力的需求，以及人工智慧發展所帶動的用電需求，整體審慎評估能源政策方向。

不過全國廢核行動平台在賴總統發言後，隨即發聲明回應說，核三廠地質安全與成本風險極高，恆春斷層穿越廠區，距核島僅900公尺，1號機下方有斷層剪裂帶，2號機位於背斜軸上，地震時可能承受自下而上的剪力破壞。耐震設計僅0.4g，仍遠低於台電最新評估1.384g，在核安方面仍然無解。

高階核廢仍無處可放

延役成本同樣驚人。廢核行動平台說，美國類似機型延役五年即需約3892億元台幣，電價約每度4元，非低價電力來源。至於用電需求，賴總統所謂「因應AI用電，所以需要核電」的說法，更是無視國際科技巨頭多有RE100承諾，針對再生能源的投資，遠高於核電。

另外，台灣目前尚未通過正式的《高階核廢料（用過核燃料）最終處置設施選址條例》，目前高階核廢料仍暫存於核電廠內。經濟部正研擬專法草案，不過目前還在討論的階段，尚未有進度，且處置場選址也需考慮地質構造（如地下水、活斷層）、火山活動、避開人口密集區，還有附近居民補償等問題，而過去社會仍相對缺乏討論。

核安評估要謹慎

雖然賴總統順應國民黨與民眾黨《核管法》修法，請台電提出核二、核三「再運轉計畫」，並請核安會審議，但廢核團體所列隱憂尚未緩解，去年核三延役公投反方代表的論述仍言猶在耳，賴政府卻如此大轉彎，在核安、核廢與社會共識上，還有不少努力溝通的空間。

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