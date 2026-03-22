AI算力中心需電、低碳要求、地緣政治 賴清德指三因素重啟核電

賴清德總統21日宣布評估重啟核二、核三廠之後，他在22日上午解釋，台灣已經進入了一個新的情勢，因此有三大原因需要評估重啟，包括人工智慧建置算力中心需要的電力超出原先評估、CBAM要求有幾項產品未來進入歐盟要符合低碳或零碳的需求、以及地緣政治的變化，讓電力建置要有能源韌性。

賴總統22日上午表示，「核三廠二號機在去年2025年5月17號停止運轉之後台灣就成功的進入非核家園」。蔡英文總統在2016年上任之後，所推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電所發的電量也已經成功取代了核二、核三廠原來的發電量，這一年多來在非核家園的狀況之下，台灣所發的電力備轉容量率大概都在10％左右、甚至更多，這表示台灣的電力供應是穩定的。

賴總統指出，台灣已經進入一個新的情勢，包括第一、經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心所需要的電力都超過原來的預估；第二、歐盟因氣候變遷提出了CBAM，要求目前是幾個產品未來有可能會擴大要進入歐盟一定要符合低碳甚至零碳的要求；第三、是地緣政治的變化，台灣的電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。

賴總統表示，在立法院核管法通過之後，行政院回應民意的要求，讓台灣電力公司跟經濟部提出對核電重啟的申請。他強調，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查。要符合「第一、安全無虞，第二、核廢有解，在社會有共識的狀況之下」，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

他也說，在檢討核電廠是否重啟的時候，對於先進的核能，包括核融合、SMR是會持續關注，未來只要符合條件，政府是持開放的態度；另外也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、新能源發電等等都會持續推動，可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突，「我們就是希望台灣國家能夠更有韌性，經濟產業可以持續發展，社會也可以繁榮進步」，這是我們最主要的目標。