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黃國昌：民進黨應放棄反核神主牌 最起碼賴清德主席要鄭重道歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。本報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。本報系資料照片

賴清德總統拋「核二、核三廠具備重啟運轉條件」說法，民眾黨主席黃國昌今天表示，希望民進黨政府放棄反核神主牌，面對錯誤能源政策所造成的苦果，而即便賴總統輕輕感謝立法院修法，也無法抹去民進黨立委過去的抹黑，「（賴清德）最起碼要以民進黨主席的身分鄭重道歉。」

民眾黨上午舉行「正視產業民生，有序重啟核電」記者會，黃國昌表示，賴總統昨天首度以國家元首的身分宣布，政府已經準備好核二、核三廠重啟程序，不僅是民進黨政府重大立場的轉變，也代表執政黨終於意識到「非核家園」無法滿足產業發展、國際要求與民生所需。

黃國昌指出，民眾黨過去早已多次提醒，民進黨政府的綠電政策徹底失敗，不僅無法滿足供電穩定的需求，甚至變成貪汙腐敗的溫床，最後苦果卻是由全民承擔，在野黨也主動推動「核子反應器設施管制法」修法，然而民進黨始終一意孤行，聽不下任何勸告。

黃國昌再指，民進黨立委極盡汙蔑之能力，直接把核管法修法掛勾成「配合中共弱化台灣的證據」，甚至以此作為推動大罷免的理由，這些歷史事實無法抹滅更是無法否認，賴總統不要以為掌握話語權就可以顛倒是非。

黃國昌也提及，立法院去年通過核管法修法，行政院長卓榮泰表明不考慮重啟核電，民眾黨才不得不發起核三延役公投，希望透過公投矯正錯誤的能源政策，最後開出434萬張同意票、151萬張不同意票，同意票壓倒性大於不同意票，民進黨卻反過頭指責「浪費公帑舉辦公投」。

黃國昌質疑，賴總統感謝立法院修正核管法，然而去年民進黨發動大罷免時，怎麼沒有看到他出來制止、感謝在野黨推動修法。

黃國昌認為，去年面對核管法修法，民進黨立委選擇謾罵，目的僅是為了發動大罷免，希望政府放棄反核這塊神主牌，面對錯誤能源政策導致的苦果，這是一個重要的歷史時刻，「民進黨應該正式向人民道歉，以為用話術包裝就可以包牌，賴總統不會臉紅、不會覺得丟臉嗎？」

針對賴總統的說法，府方人士昨天表示，政府依法重啟核電安全審查，並在核能安全、核廢能處理與社會有共識3大前提下，審慎評估是否重啟核電。黃國昌受訪時表示，賴總統感謝立法院修正核管法，不僅是在打臉罷免團體，更是打臉卓榮泰與無理杯葛的民進黨立委。

黃國昌說，賴總統輕輕地出來說一聲感謝，依然無法抹去過去的這段歷史，「賴總統起碼應該要以民進黨主席的身分，為民進黨鋪天蓋地的抹紅抹黑鄭重道歉，這是作為國家領導人、執政黨主席應該有的基本擔當。」

民眾黨上午舉行「正視產業民生，有序重啟核電」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨上午舉行「正視產業民生，有序重啟核電」記者會。記者林銘翰／攝影

賴總統 能源政策 卓榮泰 黃國昌 反核 核能

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