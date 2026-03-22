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批賴總統「非核家園」達標邏輯奇怪 國民黨：應道歉承認廢核政策錯誤

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨呼籲，賴清德總統錯了就要勇敢向人民承認錯了，要誠懇道歉，不要亂找理由硬拗。圖／取自國民黨臉書
國民黨呼籲，賴清德總統錯了就要勇敢向人民承認錯了，要誠懇道歉，不要亂找理由硬拗。圖／取自國民黨臉書

對於外界質疑民進黨「非核家園」轉彎，賴清德總統今天表示，核三廠二號機在去年5月17日停止運轉後，台灣就成功進入「非核家園」。國民黨反批賴總統邏輯很奇怪，去年停了核三廠二號機就算達成「非核家園」的目標，現在重啟核電就不算核電了？那重啟後的核三廠要叫什麼名字？

賴總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件。對於外界質疑。 他強調，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

國民黨文傳會主委尹乃菁表示，賴清德能腦筋急轉彎，廢核政策懸崖勒馬，迷途知返，回到國民黨長久主張的能源政策，雖然晚了，能改總比不改一路錯到底好。

不過，她也質疑，賴清德的邏輯很奇怪，去年停了核三廠二號機就算達成「非核家園」的目標，所以現在重啟核電就不算核電了？那重啟後的核三廠要叫什麼名字呢？一個人長期抽菸，昨天戒了，今天又抽，自吹自擂說他已經達成戒菸的目標了，不是自欺欺人？

她呼籲，錯了就要勇敢向人民承認錯了，要誠懇道歉，不要亂找理由硬拗。

國民黨也指出，賴清德與民進黨政府奉為神主牌的「非核家園」黨綱，終究向現實妥協，去年多少民進黨籍民代為了護航這個神主牌，忽略台灣能源危機的現實？

國民黨表示，如今賴清德扛起認知作戰的大旗，觸犯黨綱，宣布重啟核能的評估，請問民進黨主席賴清德不欠貴黨前主席林義雄一個道歉嗎？非核家園所造成的政策疏失，賴清德不欠全台灣人民一個道歉嗎？呼籲賴清德與民進黨，廢掉過氣黨綱，認清現實窘迫，發布緊急命令，加速重啟核電廠進程。

賴總統 非核家園 國民黨 核三廠

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