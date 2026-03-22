影／柯志恩批非核家園賞味期不到10個月 樂見核能政策「髮夾彎」

核三廠去年5月停役、台灣正式進入非核家園。在賴清德總統宣布重啟核能後，國民黨柯志恩表示，民進黨強推的「2025非核家園」賞味期不到10個月，不僅打臉蔡英文前總統當年堅持反核神主牌的傲慢，更證明民進黨的能源政策是一場自欺欺人的「世紀大騙局」。她也強調，樂見核能政策出現「髮夾彎」，賴總統願意放下心中執念及民進黨的非核神主牌。

立委柯志恩今早在高市議會受訪表示，她對於賴總統這樣的「髮夾彎」樂觀其成，對國民黨來說，新式核電就是世界能源的趨勢，所以樂見賴總統願意放下心中執念及民進黨神主牌而趕上世界趨勢。現階段再生能源短少7.3％，煤及天然氣已占81.5％，補缺部分真的需要靠核電。

柯也質疑，行政院提出「核安無虞、核廢有解、社會共識」為核電的三大前提，過去2、3年因為沒有社會共識所以反核，怎麼三個前提一模一樣，過去反核、現在卻不反了？到底是美國壓力還是如何，需要賴總統說清楚。此外，過去核管法修法時有這麼多立委抗爭到底、誓死維護反核基本教義，現在這些人怎都不講話了？

針對賴總統感謝立法院修改「核管法」一事，柯志恩表示，降低排碳、改善能源都是在野黨一再強調的事情，謝謝總統聽進去在野黨的意見，願意放下心目中的神主牌、讓科學數據說話，也希望朝野之間罵人到此為止；為了AI及算力中心，以及近來中東戰爭影響、顯現基本電力非常重要，「即使是髮夾彎，但對台灣好，我們都是樂觀其成」。

此外，柯志恩今早也在臉書批評說，賴總統這項重大宣布，等同向國人公開承認，民進黨強推的「2025非核家園」賞味期竟然不到10個月；不僅打臉前總統蔡英文當年堅持反核神主牌的傲慢，更證明民進黨的能源政策，根本是一場自欺欺人的「世紀大騙局」。

柯也強調，能源政策必須徹底回歸專業，接下來核二、核三廠應立即啟動安全評估與重啟程序，另要對接國際技術，積極投入新一代核能（如SMR）的研發與人才培育。重新規畫過度依賴天然氣的基載電力，加速汰除老舊燃煤機組。