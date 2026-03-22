賴總統宣布核二、三廠具重啟條件 蔡其昌：賴總統的三原則沒變

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件；民進黨立院團黨團總召蔡其昌今天在台中受訪表示，賴總統說核安法案通過後，如果要重啟的程序是什麼說一遍，但賴總統的三原則還是沒改變。

媒體今天在清水區訪問蔡其昌，賴總統昨天說核二核三有條件重啟，蔡其昌表示，他看了報導，感覺賴總統把核安法案通過後，如果要重啟的程序是什麼說一遍，但大家不要忘記，賴總統的三原則還是沒改變，核能啟動前提要安全，核廢料放哪裡要有解方，社會要有一定程度共識。

蔡其昌表示，賴總統從他上任到現在，所謂重啟核能發電，必需符合這三個原則，三個原則都沒有改變，程序如何做，賴總統昨天只是講一遍，讓台灣社會了解重啟核電的法律程序，總統面對台灣社會期待要穩定供電，這是務實且重要問題，總統的任務要負責解決，台灣社會對燃煤大家不喜歡，燃氣儲存槽興建緩慢，有些團體有疑慮，太陽能更是困難重重，核電過去在安全上有疑慮，台灣每種發電大家都有意見，台灣又需要穩定供電，更大挑戰是台灣用電需求比過去多。

蔡其昌說，因為台灣經濟太好，因應未來AI產業的算力電力，預期5年到10年，台灣用電還會再提高，不只經濟用電，台灣面對對岸威脅，台灣更需有用電韌性，如何電源開發多元，讓大家可接受，維持電力供應穩定，不管藍綠誰當總統，都要面對解決的問題，台灣社會要重新思考，台灣韌性在哪裡，面對經濟成長用電需求，電力哪裡來，都要共同面對和討論的問題，不應牽扯太多意識形態，他對賴總統的理解是這樣。

民進黨台中市黨部本月23日至29日將初選民調，台中市第二選區清水、梧棲、沙鹿有現任議員王立任、楊典忠及新人陳怡潔、林東誼4人參選，除婦女保障名額，出現3人搶2席提名，民進黨立院團黨總召、立委蔡其昌今天陪王立任到清水菜市掃街拜票，

蔡其昌表示，王立任是他多年政治上戰友，台中市議會需要有質感，關心孩子教育文化的議員，王立任這幾年堅守教育文化崗位，為孩子與海線文化教育推動認真做事，一位好議員不應該寂寞，最後民調關頭，他拜託所有鄉親，為了孩子的教育與海線未來，留一席給做事的議員。