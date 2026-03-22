快訊

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

好脂肪吃對才加分 營養師推薦8種健康又實用的酪梨吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

核二核三廠最快哪年啟用？卓榮泰：尊重核安會委員

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
行政院長卓榮泰今天到彰化參訪為升電裝公司。圖/彰化縣政府提供
行政院長卓榮泰今天到彰化參訪為升電裝公司。圖/彰化縣政府提供

賴清德總統宣布重啟核電，被解讀為政策重大轉彎，推翻民進黨長期的非核主張。行政院長卓榮泰今日受訪表示，政府對於能源政策始終堅持「兩大不變」與「三大原則」，並強調這並未違背「非核家園」目標，因去年5月17日核三廠2號機除役時，該目標已實質達成。

針對核能議題，卓榮泰說，政府除了持續推動總統賴清德要求的「二次能源轉型」目標不變，包含發展綠能、深度節能、科技儲能及強化電網韌性外，對於核三、核二廠展開依法的程序重新啟用，依照立法院「核管法」的修訂來執行。

至於面對新式核能，行政院與政府正全面接觸相關討論，在核安無虞的前提下，社會對於新式核能的接受程度，將會進到另一種價值的討論。卓揆指出，整個發展過程中對核能的三個原則不變，即會在「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」底下執行。

他也強調，在立法院經過「核管法」修法後，核二、核三廠必須由台電提出自主安全檢查及再運轉計畫，且經核安會依法完成審查，才會有後續發展。

在前天立法院總質詢中，針對委員的垂詢，卓榮泰也說過關於現在核二、核三兩廠它後續在台電跟核安會的程序當中，堅持的這個方向，第一個是首重安全，一定要在完成所有的安全檢查之後，才第二個講求效率，何時能夠重啟核電廠，之後還要經過社會共同的共識。

卓榮泰也說，台電會在下個禮拜送出再運轉最終計畫報告，依照安全程序來審核，也期待說社會如果有高度的共識、產業有高度的需求，而且因應國際情勢的變化，核安會能夠在安全原則底下，儘速的來完成必要的審查。之後當社會有這樣的共識之後，核電廠核二、核三廠能不能啟動，就依照這個程序來完成，這與總統所說的、跟政府一直所堅持的方向、程序是一致的。至於最快哪一年啟用？他說會尊重核安會的委員。

針對重啟核能，行政院長卓榮泰今日受訪表示，政府對於能源政策始終堅持「兩大不變」與「三大原則」，並強調這並未違背「非核家園」目標，記者林敬家/攝影
針對重啟核能，行政院長卓榮泰今日受訪表示，政府對於能源政策始終堅持「兩大不變」與「三大原則」，並強調這並未違背「非核家園」目標，記者林敬家/攝影

核三廠 能源政策 非核家園 卓榮泰 立法院 賴清德 核安會

延伸閱讀

非核家園轉彎？賴總統：核二核三是否重啟要看核安會審查及「三原則」

台電將提核二核三再運轉計畫 卓揆：核安會儘速審查

賴總統：檢討核電是否重啟 與推動綠能產業並行不悖

賴清德總統：核二核三具重啟條件 台電已準備相關程序

相關新聞

非核家園轉彎？賴總統：核二核三是否重啟要看核安會審查及「三原則」

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件。在野黨質疑民進黨「非核家園」政策轉彎，賴總統今親上火線回應，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功進入「非核家園」。 他強調，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

批賴總統毀誠信 馮賢賢：政院若執行核電重啟 監院應彈劾

賴清德總統指出，核二、核三具重啟運轉條件，估計月底送核安會審議。前公視總經理馮賢賢直言，「反對賴清德重啟核電。這是危害台灣國家安全的不智決定，也違反環境基本法23條規定」，若行政院開始執行總統的指示，監察院應據此啟動調查與彈劾程序。

核二核三廠最快哪年啟用？卓榮泰：尊重核安會委員

賴清德總統宣布重啟核電，被解讀為政策重大轉彎，推翻民進黨長期的非核主張。行政院長卓榮泰今日受訪表示，政府對於能源政策始終堅持「兩大不變」與「三大原則」，並強調這並未違背「非核家園」目標，因去年5月17日核三廠2號機除役時，該目標已實質達成。

黃國昌：民進黨應放棄反核神主牌 最起碼賴清德主席要鄭重道歉

賴清德總統拋「核二、核三廠具備重啟運轉條件」說法，民眾黨主席黃國昌今天表示，希望民進黨政府放棄反核神主牌，面對錯誤能源政策所造成的苦果，而即便賴總統輕輕感謝立法院修法，也無法抹去民進黨立委過去的抹黑，「（賴清德）最起碼要以民進黨主席的身分鄭重道歉。」

批賴總統「非核家園」達標邏輯奇怪 國民黨：應道歉承認廢核政策錯誤

對於外界質疑民進黨「非核家園」轉彎，賴清德總統今天表示，核三廠二號機在去年5月17日停止運轉後，台灣就成功進入「非核家園」。國民黨反批賴總統邏輯很奇怪，去年停了核三廠二號機就算達成「非核家園」的目標，現在重啟核電就不算核電了？那重啟後的核三廠要叫什麼名字？

影／賴清德總統研議重啟核電 黃國昌：民進黨應放棄反核神主牌

針對賴清德總統昨天表態核二、核三具備重啟條件，月底重啟計畫送核安會審議。民眾黨中央黨部今天舉行記者會，黨主席黃國昌表示，民眾黨的立場認為「這是一個正確，而且必要決定」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。