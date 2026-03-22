核二核三廠最快哪年啟用？卓榮泰：尊重核安會委員

賴清德總統宣布重啟核電，被解讀為政策重大轉彎，推翻民進黨長期的非核主張。行政院長卓榮泰今日受訪表示，政府對於能源政策始終堅持「兩大不變」與「三大原則」，並強調這並未違背「非核家園」目標，因去年5月17日核三廠2號機除役時，該目標已實質達成。

針對核能議題，卓榮泰說，政府除了持續推動總統賴清德要求的「二次能源轉型」目標不變，包含發展綠能、深度節能、科技儲能及強化電網韌性外，對於核三、核二廠展開依法的程序重新啟用，依照立法院「核管法」的修訂來執行。

至於面對新式核能，行政院與政府正全面接觸相關討論，在核安無虞的前提下，社會對於新式核能的接受程度，將會進到另一種價值的討論。卓揆指出，整個發展過程中對核能的三個原則不變，即會在「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」底下執行。

他也強調，在立法院經過「核管法」修法後，核二、核三廠必須由台電提出自主安全檢查及再運轉計畫，且經核安會依法完成審查，才會有後續發展。

在前天立法院總質詢中，針對委員的垂詢，卓榮泰也說過關於現在核二、核三兩廠它後續在台電跟核安會的程序當中，堅持的這個方向，第一個是首重安全，一定要在完成所有的安全檢查之後，才第二個講求效率，何時能夠重啟核電廠，之後還要經過社會共同的共識。

卓榮泰也說，台電會在下個禮拜送出再運轉最終計畫報告，依照安全程序來審核，也期待說社會如果有高度的共識、產業有高度的需求，而且因應國際情勢的變化，核安會能夠在安全原則底下，儘速的來完成必要的審查。之後當社會有這樣的共識之後，核電廠核二、核三廠能不能啟動，就依照這個程序來完成，這與總統所說的、跟政府一直所堅持的方向、程序是一致的。至於最快哪一年啟用？他說會尊重核安會的委員。