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核二核三重啟議題升溫 蘇巧慧：三原則未達不宜貿然推動
賴清德總統昨指出，核二、核三廠已具備重啟條件，台電正準備相關程序，預計月底送交核安會審議。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，核能議題應以嚴謹態度面對，須符合「核能安全、核廢有解、社會有共識」三大原則，才能進入後續討論。
蘇巧慧今出席五股集福宮福德爺重建上梁大典，談及重啟核電一事時指出，民進黨從未反對在安全無虞、核廢料問題可解的新核能技術下進行討論，但前提必須建立在完整條件之上，而非倉促推動。
她進一步說明，目前國會是依照藍白陣營通過的相關法律，針對既有核電設備進行安全檢測，「現在其實還在第一階段」，尚未完成最基本的安全確認。
她表示，總統已清楚提出三項原則，其中首要即為核能安全，若連安全檢測都尚未完成，就無法進入後續包括核廢處理與社會共識的討論，更不用說談到重啟。她強調，相關檢測報告出爐後，才能依序檢視是否具備條件，再進一步討論政策方向，確保每一步決策都有專業依據與社會基礎。
蘇巧慧也說，能源政策攸關國家長期發展與民眾安全，不能僅以政治角度操作，必須在科學數據與社會溝通基礎上審慎推動，才能取得民眾信任。
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