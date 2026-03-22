批賴總統毀誠信 馮賢賢：政院若執行核電重啟 監院應彈劾

賴清德總統指出，核二、核三具重啟運轉條件，估計月底送核安會審議。前公視總經理馮賢賢直言，「反對賴清德重啟核電。這是危害台灣國家安全的不智決定，也違反環境基本法23條規定」，若行政院開始執行總統的指示，監察院應據此啟動調查與彈劾程序。

她更嗆，「德意志」把民進黨搞成一言堂，那些反核的公職都躲起來了，一聲不吭，Why（為什麼）？

馮賢賢一連在臉書發布數篇文章，她提到，台灣是地震國，到處都有斷層帶，萬一嚴重地震引爆核災，人口密度極高的小小台灣，大家無處可逃，後果會比福島核災更加不堪設想。不同的能源有不同的問題，利弊都可評估。但風險必須在可承受範圍內才能成為選項。

馮賢賢指出，反核對她來說是台灣國土安全的紅線，請多年來費盡力氣反核的朋友們站出來，阻攔賴總統一意孤行，也請那些多年享受反核選票的民進黨立委和官員也該說明反核立場怎麼變不見的？美國壓力不是理由，重啟核電或許對美國有利，對台灣卻是弊遠大於利。

馮指出，以賴總統的個性「他是會硬幹的」，但身為民主國家總統，必須交代重啟核電政策如何評估利弊，為何他非這麼做不可？「這麼多人反核幾十年，是被你民進黨耍著玩的嗎？反核也是你，提出非核家園政策的也是你，才終於達到非核家園又翻桌子說要重啟核電的也是你？」

「政治裡有一種東西叫誠信。」馮賢賢指出，賴總統可以不厭其煩地去推大家興趣缺缺的團結十講，對於攸關國家生死存亡的核電安全問題卻似乎毫無跟國民溝通的興趣，今天全國反核的民進黨支持者都感到痛心洩氣，唯有馬英九黃士修之流得意洋洋。如此背叛支持者，還有餘地談團結嗎？

她文末表示，「不可以沒收討論與辯論。我投票給賴清德時，沒有給他擁核與沒收討論的授權」。