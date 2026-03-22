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非核家園轉彎？賴總統：核二核三是否重啟要看核安會審查及「三原則」

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天接受媒體聯訪表示，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功進入「非核家園」。圖／擷取自udn直播
賴清德總統今天接受媒體聯訪表示，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功進入「非核家園」。圖／擷取自udn直播

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件。在野黨質疑民進黨「非核家園」政策轉彎，賴總統今親上火線回應，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功進入「非核家園」。 他強調，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

賴總統今早出席「115年全國童軍節慶祝大會」時接受媒體聯訪，他表示，核三廠二號機在去年2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功進入「非核家園」。蔡英文總統在2016年上任之後，所積極推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電，所發的電量也已經成功地取代了核一、核二、核三廠原來的發電量。

賴總統說，這一年多來，在非核家園的狀況之下，台灣所發的電力，備轉容量率大概都在10%左右，甚至更多。「這表示台灣的電力供應是穩定的」。

賴總統表示，但台灣已經進入一個新的情勢，這包括，第一，我們的經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心，所需要的電力都超過我們原來的預估。

賴總統說，第二，因應氣候變遷，歐盟祭出了CBAM（碳邊境調整機制），要求目前是幾個產品，未來有可能會擴大，要進入歐盟一定要符合低碳，甚至零碳的要求。第三，是地緣政治的變化，台灣的電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。

賴總統說，所以，在立法院核管法通過之後，行政院回應民意的要求，讓台灣電力公司跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請。 他強調，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

賴總統表示，但我們在檢討核電廠是否重啟的時候，我們對於先進的核能，包括核融合或SMR是會持續關注，未來只要符合條件，政府是持開放的態度。另外，我們也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能源發電等，會持續推動，「可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。」

賴總統說，「我們就是希望台灣國家能夠更有韌性，經濟產業可以持續發展，那社會也可以繁榮進步，這是最主要的目標。」

在野黨質疑民進黨政府「非核家園」政策轉彎，賴總統說，他剛剛有特別提到，在去年5月17日核三廠二號機停轉之後，就已經達到「非核家園」的目標。

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