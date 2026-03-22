台電將提核二核三再運轉計畫 卓揆：核安會儘速審查

針對核二及核三廠重啟議題，行政院長卓榮泰今天說，台電下週將送出再運轉計畫報告給核安會，期待在社會有高度共識、產業有需求情形下，核安會能以安全為原則，儘速完成審查。

行政院長卓榮泰上午前往位於彰化縣福興鄉的為升電裝工業公司參訪，面對記者詢問核二及核三廠重啟議題也提出說明。

卓榮泰指出，台電將在下週送出核二及核三廠的再運轉計畫最終報告給核能安全委員會，一定要依照安全程序進行審核，也期待社會如有高度共識、產業有需求，且因應國際情勢變化，核安會能以安全為原則，儘速完成必要審查。

卓榮泰表示，當社會有共識後，核二及核三廠在何時啟動，就依照程序完成，這樣的流程與總統所說及政府所堅持的方向、程序一致；至於明確的時間，要視核安會何時審查完台電公司提出的再運轉計畫及自主安全檢查，希望核安會在程序中能有效率地完成審查。

記者詢問重啟核二、核三是否違背「非核家園」主張。卓榮泰說明，去年5月核三廠2號機除役後，就已經達成非核家園目標，是否啟用傳統核電設施是依照立法院修訂的核管法；面對新式核能，行政院和政府已在接觸、討論，在核安無虞的前提下，對新式核能的接受程度，社會會再進到另一種價值的討論。