賴總統：檢討核電是否重啟 與推動綠能產業並行不悖

總統賴清德今天說，檢討核電廠是否重啟的時候，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能發電等等，會持續推動，這可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。

總統賴清德21日表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。外界質疑民進黨過去的「非核家園」政策轉向。賴總統上午出席「115年全國童軍節慶祝大會」，會前接受媒體聯訪做以上表示。

他說，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功地進入非核家園。前總統蔡英文在2016年上任之後，所積極推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電，所發的電量也已經成功取代了核一、核二、核三廠原來的發電量。

總統說，這一年多來，在非核家園的狀況之下，台灣所發的電力，備轉容量率大概都在10%左右、甚至更多。這表示台灣的電力供應是穩定的。

他說，但是台灣已經進入一個新的情勢，這包括，第一、台灣的經濟有非常明顯發展，再加上人工智慧時代建置算力中心所需要的電力，都超過原來的預估；第二、因應氣候變遷，歐盟祭出 CBAM（碳邊境調整機制），要求目前是幾個產品，未來有可能會擴大，要進入歐盟一定要符合低碳、甚至零碳的要求；第三、地緣政治的變化。台灣的電力建置除了「量要足」、「要低碳」以外，還要有「能源韌性」。

總統表示，所以在立法院「核管法」通過之後，行政院回應民意的要求，讓台灣電力公司跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請。未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合：一、核安無虞；二、核廢有解。在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

他說，但是在檢討核電廠是否重啟的時候，政府對於先進的核能，包括「核融合」或是 「SMR」（小型模組化反應爐）是會持續關注。未來只要符合條件，政府是持開放的態度。另外，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能源發電等等，「我們會持續推動。這可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。」

賴總統強調，政府希望台灣國家能夠更有韌性，經濟產業可以持續發展，社會也可以繁榮進步，這是最主要的目標。

媒體追問，有些黨內人士質疑，民進黨過去的「非核家園」政策轉向。

對此，賴總統說，他剛剛有特別提到，因為非核家園的目標，在去年5月17日核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。