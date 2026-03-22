快訊

兩岸觀策／台日互動不斷恐觸大陸紅線 潛在的東亞危機

清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

國造「機器狗」實戰潛力曝光 特戰部署規模超過1000具

賴總統：檢討核電是否重啟 與推動綠能產業並行不悖

中央社／ 台北22日電
賴清德。(圖／本報系資料照)
賴清德。(圖／本報系資料照)

總統賴清德今天說，檢討核電廠是否重啟的時候，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能發電等等，會持續推動，這可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。

總統賴清德21日表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。外界質疑民進黨過去的「非核家園」政策轉向。賴總統上午出席「115年全國童軍節慶祝大會」，會前接受媒體聯訪做以上表示。

他說，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉之後，台灣就成功地進入非核家園。前總統蔡英文在2016年上任之後，所積極推動的綠能產業，包括太陽能光電、風力發電，所發的電量也已經成功取代了核一、核二、核三廠原來的發電量。

總統說，這一年多來，在非核家園的狀況之下，台灣所發的電力，備轉容量率大概都在10%左右、甚至更多。這表示台灣的電力供應是穩定的。

他說，但是台灣已經進入一個新的情勢，這包括，第一、台灣的經濟有非常明顯發展，再加上人工智慧時代建置算力中心所需要的電力，都超過原來的預估；第二、因應氣候變遷，歐盟祭出 CBAM（碳邊境調整機制），要求目前是幾個產品，未來有可能會擴大，要進入歐盟一定要符合低碳、甚至零碳的要求；第三、地緣政治的變化。台灣的電力建置除了「量要足」、「要低碳」以外，還要有「能源韌性」。

總統表示，所以在立法院「核管法」通過之後，行政院回應民意的要求，讓台灣電力公司跟經濟部提出對核二廠、核三廠重啟的申請。未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合：一、核安無虞；二、核廢有解。在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

他說，但是在檢討核電廠是否重啟的時候，政府對於先進的核能，包括「核融合」或是 「SMR」（小型模組化反應爐）是會持續關注。未來只要符合條件，政府是持開放的態度。另外，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能源發電等等，「我們會持續推動。這可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。」

賴總統強調，政府希望台灣國家能夠更有韌性，經濟產業可以持續發展，社會也可以繁榮進步，這是最主要的目標。

媒體追問，有些黨內人士質疑，民進黨過去的「非核家園」政策轉向。

對此，賴總統說，他剛剛有特別提到，因為非核家園的目標，在去年5月17日核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。

台電 備轉容量率 風力發電 非核家園 賴清德 核三廠

延伸閱讀

賴清德總統：核二核三具重啟條件 台電已準備相關程序

月底送審 總統：核2核3具重啟條件

賴總統談重啟核電 府方人士：考量三大務實因素

賴總統提重啟核二、三 羅智強：證實國民黨比民進黨有遠見多了

相關新聞

賴總統：檢討核電是否重啟 與推動綠能產業並行不悖

總統賴清德今天說，檢討核電廠是否重啟的時候，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能發電等...

賴指依法重啟核電 洪智坤直呼神奇：推倒神主牌層級的溝通工程

賴清德總統指出，核二、核三具重啟運轉條件，估計月底送核安會審議。政治評論者、陳菊前幕僚洪智坤直呼「神奇」，將一個龐大的「神主牌」層級的溝通工程，在一個平凡下午推倒了，更說出「感謝」立法院通過「核管法」，這句「感謝」，神奇如魔幻寫實。

重啟核電急轉彎 陳菁徽酸：反核綠委與青鳥快上街唱「島嶼天光」

賴清德總統昨宣布，核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序。國民黨立委陳菁徽表示，去年眾多民進黨立委以此理由要罷免在野立委，還貼上中共同路人標籤，照此邏輯，難道如今賴總統才是中共同路人？反核綠委全被打腫成豬頭，應與青鳥上街高唱「島嶼天光」，抗議賴總統背叛非核家園。

賴總統「依法行政」估核二、核三重啟 詹順貴：把人民當笨蛋

賴清德總統21日表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，台電評估第二、三核能發電廠具重啟條件，現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。前環保署副署長、環保運動人士、律師詹順貴今天批評，何必鬼扯立法院通過核管法，要不要重啟仍取決於行政部門決策，牽拖什麼依法行政？直言「是認為人民與公民團體都是笨蛋」？

賴總統宣布核二三具重啟條件 李四川：確保安全當然是選擇

賴清德總統昨宣布核二三具重啟條件「這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議」。核二所在地的國民黨新北市長參選人李四川今天表示，電力穩定是百工百業與家庭的期望，如果在安全上能確保，核電當然是一個我們能源選擇的一個要素。

昔日「我是人，我反核」現準備重啟核二核三 李艷秋問賴總統5個問題

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。反核團體怒批賴總統發言失當，一意孤行，違背過去競選承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。