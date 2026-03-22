重啟核電急轉彎 陳菁徽酸：反核綠委與青鳥快上街唱「島嶼天光」

賴清德總統昨宣布，核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序。國民黨立委陳菁徽表示，去年眾多民進黨立委以此理由要罷免在野立委，還貼上中共同路人標籤，照此邏輯，難道如今賴總統才是中共同路人？反核綠委全被打腫成豬頭，應與青鳥上街高唱「島嶼天光」，抗議賴總統背叛非核家園。

陳菁徽指出，賴總統此言不僅還了在野黨長期主張「能源安全就是國家安全」一個公道，也重重打臉了賴總統擔任行政院長時「非核家園打死不轉彎」承諾，更是把去年「核管法」修法時，在立法院哭天搶地、聲嘶力竭恐嚇人民「會出大事」的民進黨立委們，全部煽到臉腫成豬頭，成「跨時空迴力鏢」。

陳菁徽批評，若非民進黨當初用意識形態硬關掉核三廠，台灣今天何須在能源安全陰影下，還要苦等數年做自主安全檢查、最快2028年才能讓核電重返電網？民進黨排斥核能，就是把國家安全押在最脆弱的海上補給線，讓台灣毫無韌性可言。

陳菁徽回顧，民進黨立委范雲去年曾說「全世界沒有國家在核電廠除役後重啟！（藍白立委）該罷就罷」民進黨立委張雅琳曾批「修法是為政黨利益，還是為中國攻台開方便之門？」民進黨立委林宜瑾也曾嘲諷「重啟老舊核電，跟無良廠商隨便塗改過期食品效期有何兩樣？」照此邏輯，難道賴總統是中共同路人？還是最大無良廠商？

陳菁徽呼籲，請民進黨有點國際觀，美日等國早已將核能納入最新能源合作框架，賴總統的急轉彎印證了在野黨的先見之明，但也凸顯了民進黨的雙標與荒謬。民進黨立委與青鳥們絕對有最充分的理由上街高唱「島嶼天光」，抗議賴總統對非核家園的無情背叛。