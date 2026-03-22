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賴指依法重啟核電 洪智坤直呼神奇：推倒神主牌層級的溝通工程

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
監察院長陳菊在高雄市長任內辦公室主任洪智坤。圖／本報資料照片
監察院長陳菊在高雄市長任內辦公室主任洪智坤。圖／本報資料照片

賴清德總統指出，核二、核三具重啟運轉條件，估計月底送核安會審議。政治評論者、陳菊前幕僚洪智坤直呼「神奇」，將一個龐大的「神主牌」層級的溝通工程，在一個平凡下午推倒了，更說出「感謝」立法院通過「核管法」，這句「感謝」，神奇如魔幻寫實。

洪智坤在臉書接連發布兩篇文質疑核能政策轉向。洪指出，「你想變，大家也都知道你會變。你就好好講清楚，基於什麼理由而改變？我們追求什麼，而必須承受改變？不要一開口說不缺電，又要重啟核電？這種說法你自己可以接受嗎？」

洪接著又貼出「非核家園旗幟」配圖，稱整個下午，一堆忿忿不平幹天譙地重啟核電的老友電話不斷，至於在群組裡就地「原爆」的，就不計其數了。

洪智坤說，他實在很佩服賴清德總統，可以將一個龐大的「神主牌」層級的溝通工程，千萬人數十年青春信仰的紀事，簡單地在一個平凡的下午推倒了。「這神奇」，有些朋友幫忙緩頰，都是因為在野通過「核管法」，不得不依法行政云云，反正就是現在流行的膝反射，而賴清德說出「感謝」立法院通過《核管法》，這句「感謝」，神奇如魔幻寫實。

洪智坤直指，「非核家園／重啟核電」這個題目，牽涉低碳供應鏈、地緣安全、能源、主權、地緣衝突、韌性戰略、再生能源缺口、能源技術轉變、核心產業轉移、國土安全考量、政治溝通成本、決策體系的變異草根民主的再生價值體系的鞏固。

他表示，就像是將「建國大綱」用「阿彌陀佛」四個字念過去。他突然想起很多文青咖啡館飄揚的非核家園旗幟怎麼辦？應該好好說清楚吧，「然後，要講之前，先聽」。

再生能源 神主牌 非核家園 賴清德 洪智坤 核電

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