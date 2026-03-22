賴總統宣布核二三具重啟條件 李四川：確保安全當然是選擇

賴清德總統昨宣布核二三具重啟條件「這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議」。核二所在地的國民黨新北市長參選人李四川今天表示，電力穩定是百工百業與家庭的期望，如果在安全上能確保，核電當然是一個我們能源選擇的一個要素。

李四川說，他是學電機的，從專業部分來看，他對核電與供電相當了解，百工百業最重要的是電力的穩定，對於設廠、要不要用核電本身狀況「第一個考慮還是在安全」。

李四川說，當初民進黨一直反對，現在的轉彎，當初他們談的這個安全顧慮有沒有經過詳細的評估與檢討，還有核廢料本身處理是不是都已完備？

李四川說，供電穩定絕對是全國所有百工百業與家庭的期望，如果在安全上能確保，核電當然是一個我們能源選擇的一個要素。