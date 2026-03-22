聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統宣布核二三具重啟條件 李四川：確保安全當然是選擇
賴清德總統昨宣布核二三具重啟條件「這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議」。核二所在地的國民黨新北市長參選人李四川今天表示，電力穩定是百工百業與家庭的期望，如果在安全上能確保，核電當然是一個我們能源選擇的一個要素。
李四川說，他是學電機的，從專業部分來看，他對核電與供電相當了解，百工百業最重要的是電力的穩定，對於設廠、要不要用核電本身狀況「第一個考慮還是在安全」。
李四川說，當初民進黨一直反對，現在的轉彎，當初他們談的這個安全顧慮有沒有經過詳細的評估與檢討，還有核廢料本身處理是不是都已完備？
李四川說，供電穩定絕對是全國所有百工百業與家庭的期望，如果在安全上能確保，核電當然是一個我們能源選擇的一個要素。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。