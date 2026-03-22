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昔日「我是人，我反核」現準備重啟核二核三 李艷秋問賴總統5個問題

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賴清德總統昨宣布，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議。本報資料照片
賴清德總統昨宣布，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議。本報資料照片

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。反核團體怒批賴總統發言失當，一意孤行，違背過去競選承諾。

資深媒體人李艷秋今天在臉書「李艷秋的新聞夜總會」指出，當年反核運動強打「我是人，我反核」，引起很大反感，不反核就不是人嗎？現在賴總統最適合回答這個問題。

李艷秋指出，距離2025年5月賴總統宣告台灣所有核電機組不再發電，已完成非核家園目標，時間還不到一年。沒有討論，沒有溝通，難怪反核團體覺得遭到背叛。有幾個問題，賴總統必須直面全民回答。

首先，賴總統說感謝立法院通過了核管法，政府必須依法行事，所以重啟核二核三。賴總統果真如此守法，立法院通過的廣電法、政黨附隨組織、軍警加薪、財政收支⋯重要的法案，政府為什麼不依法行政？

第二，總統強調到2032年，台灣都不缺電，所以重啟核電不是政策錯誤。不缺電還要重啟核電，耍誰呢？

第三，2025剛宣告非核家園目標達成，不到一年就重啟核電，短視無前瞻，治國無能力，只會抱著神主牌搞對立騙選票，十年一場空，上兆的虛耗，一切回到原點，誰補償人民的損失？

第四，2018年以核養綠公投通過，廢止電業法中「2025核能發電機全面停止運轉」的規定，民進黨卻說公投沒有強制性，完全不理，仍然在2025年停止核能發電。現在又要重啟核二核三，所以民進黨認可的台灣民主，就是民進黨作主？立法院通過的不算、公投的也不算，自己說的才算？

第五，當初民進黨在強勢的民粹操作下，攻擊非反核人士是「中共在地協力者」、「配合中共認知作戰」、「中共同路人，製造台灣缺電假象」、「票投國民黨，核廢無法擋」、「支持核能，核廢料放你家」，現在這些攻擊全都像回力鏢打在賴總統身上，總統，你有沒有一點臉紅呢？

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當年和民進黨站在一起的反核人士，絕對想不到的是，在國民黨執政時期反核電，到了民進黨執政後，仍須繼續反核電。但這並非民進黨政府的問題，賴清德總統肯定也不想把民進黨神主牌砸在自己手上，只是國際趨勢在變，加上考量經濟發展，還有避免台灣能源太過於仰賴進口，核電有必要重新成為發電的選項。

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