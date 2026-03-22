快訊

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒！預告報復3類設施

伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶！逾40人受傷 飛彈墜落驚悚畫面曝光

衰！手滑誤關iMac藍牙…鍵盤滑鼠全罷工 救命教學快記筆記

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德宣布核二三具重啟條件 他問賴品妤：還會怒罵「重啟個屁？」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統。記者黃仲裕／攝影

總統賴清德昨表示「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議」。國民黨議員李明賢酸民進黨前立委賴品妤，不知道賴知道後，還會不會憤怒地怒罵賴清德「重啟個屁？」

李明賢說，賴清德昨天的談話，「是返核？還是反核？」賴清德總統宣布核二、核三「準備重啟計畫」，是不是代表非核家園政策英規賴不隨？還是重重的打臉民進黨的能源政策從頭到尾都是錯誤的？

由於新北市長侯友宜參選2024大選時，曾發表能源政策主張「以核減煤」，讓核一、核二、核三廠延役，並推動重啟核四，遭到賴品妤痛罵「重啟個屁」，當時還被侯辦反嗆「雲豹小公主」怕影響自家財路？

李明賢也在臉書問，不知道賴品妤知道後還會不會憤怒的怒罵賴清德「重啟個屁？」，文青咖啡店的反核旗幟是不是要趕快收起來了呢？當年做的「核電歸零」貼紙，會不會再為了賴清德的核電重啟計劃，做「核電重啟」貼紙來讚頌賴清德的豐功偉業呢？

台電 非核家園 能源政策 賴清德 賴品妤 李明賢

延伸閱讀

賴清德總統：核二核三具重啟條件 台電已準備相關程序

月底送審 總統：核2核3具重啟條件

賴總統證實重啟核電 環團堅決反對：核廢、核安、共識問題無解

核二、核三可望重啟 行政院：秉持「二個必須」及「三個原則」

相關新聞

昔日「我是人，我反核」現準備重啟核二核三 李艷秋問賴總統5個問題

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。反核團體怒批賴總統發言失當，一意孤行，違背過去競選承諾。

賴清德宣布核二三具重啟條件 他問賴品妤：還會怒罵「重啟個屁？」

總統賴清德昨表示「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議」。國民黨議員李明賢酸民進黨前立委賴品妤，不知道賴知道後，還會不會憤怒地怒罵賴清德「重啟個屁？」

月底送審 總統：核2核3具重啟條件

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。

賴總統拋重啟核2、3…朱立倫：遲來的覺醒 開始止跌停損

賴清德總統21日表示，核二、核三具備重啟條件。國民黨前主席朱立倫說，賴清德用行動證明國民黨才是對的，執政黨終於低頭面對現實，宣布推動核能延役，方向雖然正確，但必須沉重地問：現在才轉彎是不是太晚了？過去幾年，民進黨死抱「非核家園」的神主牌，將過度依賴天然氣、不切實際的能源配比強加於台灣，導致深陷「缺電台灣」與「空汙台灣」的致命危機。

民進黨核能政治轉彎？ 賴總統應坦率面對代價

當年和民進黨站在一起的反核人士，絕對想不到的是，在國民黨執政時期反核電，到了民進黨執政後，仍須繼續反核電。但這並非民進黨政府的問題，賴清德總統肯定也不想把民進黨神主牌砸在自己手上，只是國際趨勢在變，加上考量經濟發展，還有避免台灣能源太過於仰賴進口，核電有必要重新成為發電的選項。

重啟核二、核三要多久？圖解3大關鍵時程與機組現況

賴清德總統21日宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，3月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約，進行機組自主安全檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。