賴清德宣布核二三具重啟條件 他問賴品妤：還會怒罵「重啟個屁？」

總統賴清德昨表示「現在台電已經在準備重啟的程序，這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議」。國民黨議員李明賢酸民進黨前立委賴品妤，不知道賴知道後，還會不會憤怒地怒罵賴清德「重啟個屁？」

李明賢說，賴清德昨天的談話，「是返核？還是反核？」賴清德總統宣布核二、核三「準備重啟計畫」，是不是代表非核家園政策英規賴不隨？還是重重的打臉民進黨的能源政策從頭到尾都是錯誤的？

由於新北市長侯友宜參選2024大選時，曾發表能源政策主張「以核減煤」，讓核一、核二、核三廠延役，並推動重啟核四，遭到賴品妤痛罵「重啟個屁」，當時還被侯辦反嗆「雲豹小公主」怕影響自家財路？

李明賢也在臉書問，不知道賴品妤知道後還會不會憤怒的怒罵賴清德「重啟個屁？」，文青咖啡店的反核旗幟是不是要趕快收起來了呢？當年做的「核電歸零」貼紙，會不會再為了賴清德的核電重啟計劃，做「核電重啟」貼紙來讚頌賴清德的豐功偉業呢？