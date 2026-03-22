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南北兩樣情 新北反彈 恆春挺

聯合報／ 記者游明煌潘奕言林媛玲／連線報導

賴政府規畫重啟核二、三廠，呈現南北兩樣情，核二廠所在地群起反彈，質疑核廢料問題始終未解決，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底。核三廠所在的恆春半島各鄉鎮長都表支持；屏東縣環保聯盟前理事長洪輝祥認為可「以核養綠」，仿效德國把核電當作替代過渡能源，等綠電發電超過整體發電量一半，再廢核也不遲。

新北市府昨轉述市長侯友宜態度表示，核能須從科學角度評估，做到「安全、穩定」；中央仍須提出完整、長期的能源政策，讓社會清楚未來方向。屏東縣長周春米表示，核三重啟要按照法律程序走，地方訴求就是「安全、安全、再安全」，核廢料何去何從，都要充分的資訊，作為決策的判斷。

「反對核二重啟！」北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖說，地方對賴清德總統說法相當不以為然，核二廠已正式除役，不具備重啟的條件，且重啟所需的時程和成本都極為龐大和複雜，重啟一個已除役的核電廠須進行漫長的安全評估、設備更新、拆除反應爐、清理放射性廢棄物以及核燃料轉移等繁複程序，會產生高額的成本。

恆春半島包括恆春鎮長尤史經、車城鄉長陳政雄、滿州鄉長古榮福、牡丹鄉長潘壯志都支持核三重啟。

尤史經說，恆春民意多數贊同核三重啟，希望政府動作愈快愈好，世界先進國家都還在用核電，相信只要經過安全程序把關，核三重啟的安全性絕沒問題。

洪輝祥表示，台灣人均碳排量高、空汙嚴重，不但影響人民健康，更不利於經濟發展，因此要貫徹「以核養綠」政策。

重啟核二 能源政策 周春米 恆春

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