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新聞幕後／「電力韌性需求壓力 比美國大」
賴清德總統宣布重啟核電，被解讀為政策重大轉彎，推翻民進黨長期的非核主張。府方人士昨表示，依法行政啟動安全審查程序，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況的務實考量，現實包含ＡＩ用電需求、地緣政治劇變和低碳電力需求等三因素。
知情人士指出，前總統蔡英文執政最後一、兩年，以能源韌性為目標，開始著手對外增加採購油氣，對內檢視堪用的機組要作為緊急狀況的備用電源，包含核能與燃煤，並為此展開溝通；賴總統延續強化能源供應韌性，但現在跟過去很大的差異是，ＡＩ大爆發造成很大的電力需求，近期則有中東戰事不知何時落幕的壓力，對全球能源供應造成挑戰。
被問到在民進黨能源政策轉彎的過程中美國扮演什麼角色？這名人士說，韌性需求的壓力比起美國更大。
府方人士說，賴總統已明確指出，即使不重啟核電，台灣到二○三二年供電都沒問題，備轉容量率目前多在百分之十以上，沒有所謂「政策錯誤導致缺電」的事。
府方人士說，政府是因應立法院通過的核管法修正案依法行政，啟動安全審查程序；賴總統對於核電是否重啟的立場始終非常明確，包括核安無虞、核廢有解、社會共識等三前提，缺一不可。
府方人士還提到，持續推進能源轉型與再生能源布局，核電重啟的評估是補充備用能源選項，而非替代綠能。
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