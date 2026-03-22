藍：繞一圈回原點 浪費公帑沒人負責

賴清德總統昨指，核二與核三具重啟運轉條件，代表國民黨參選屏東縣長的立委蘇清泉連說「趕快、趕快、趕快」，中東戰火讓原油價格漲到每桶近一百廿美元，核能重啟刻不容緩。民眾黨創黨主席柯文哲昨指出，核三廠具備重啟討論空間，爭議相對較小，核一、二、四則須更嚴謹檢視疏散計畫與安全條件。民眾黨去年公投題目提出核三延役，就因核三爭議最少。

蘇清泉表示，台電說若總統發布緊急命令，三個月就能重啟核電廠；要重啟核二得先解決濕式貯存滿載問題，核三是「馬上就可以開始」。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，尊重但也請務實面對現實，否則產業撐不住，國安也承受不起。國民黨立委洪孟楷說，過去民進黨為反而反，一味汙名化核能發電，直到去年都還說台灣不缺電；如今民進黨政府浪費民脂民膏，繞一圈走回原點，卻無人負責。至於重啟核二、核三，他說，一定要經過國際專業核能專家評估，才能發電使用。

民眾黨主席黃國昌則在社群發文指，賴總統終於宣布考慮重啟核電「這是個正確且必要的決定」，還要感謝立法院去年通過核管法修正。黃國昌諷刺地說，但去年在立法院誓死反對修正核管法、反對核三延役公投的民進黨立委們是否也準備好轉彎了？

柯文哲說，能源政策應回歸理性討論，核電議題本質是科學問題，應以風險與效益清楚說明，交由社會決定。他說，半導體跟ＡＩ沒有電力根本做不起來，這是要嚴肅面對的問題，重啟核能就是「科學的問題科學解決」。