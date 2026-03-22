童子賢：兌現務實能源政策 全民之福

賴清德總統昨表示，經濟部評估認為核二廠、核三廠具重啟條件，台電已經在準備重啟程序。曾多次疾呼應重啟核電的總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢表示，樂觀看待中華民國的務實能源政策得到兌現。務實是全民之福。

童子賢這兩年多次呼籲應重啟核電、支持以核養綠，對於賴總統鬆口將評估核二核三重啟，童子賢昨晚回應，自己在倡議階段出力，到了實踐階段他無公職，也不宜干涉，但對於務實的能源政策得以兌現，這是全民之福。

清大原子科學院院長葉宗洸也樂觀其成，認為現在荷莫茲海峽遭封鎖，全球都面臨能源危機，台灣手上籌碼少，若戰事延長，天然氣長期供應不足，光是少三成的天然氣，電力就減少百分之十五，換算起來，等於一年少了四百多億度的電，要往哪裡找？

「核安會是一個問題，核燃料取得會是另個問題。」葉宗洸強調，就算要重啟幾組，核安是不能打折扣的，核三停機時間不算長，或許可拚十二個月到十八個月重啟，不過即便重啟，面對全球核電市場復甦，各國在搶核燃料，台電應盡快爭取市場核燃料，待安檢完成才能即時供電。

對於外界擔憂的核安、核廢料問題，葉宗洸表示，現今核能技術發展，已能維持基礎核能安全，核廢料解方已陸續研發，可再利用核燃料，預估十年內可完成商轉測試。

不過，全國廢核行動平台質疑，以「行政程序」為由，讓核二、核三的再運轉先啟動重啟程序，再安檢，讓人質疑是否會以政治壓力，壓縮加快審查時程？核安審查不應淪於形式與口號。