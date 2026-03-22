總統鬆口神主牌撼動 綠委好尷尬

賴清德總統鬆口核二、核三有望重啟，過去長期反核立場鮮明的民進黨立委則角色尷尬。選區內有核三廠的民進黨立委徐富癸表示，不允許讓地方承擔風險，卻沒充分知情與決策參與權。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則說，目前仍在評估階段，原則很清楚，「不排除核電，但絕不冒進」。

非核家園長期以來被視為民進黨的「神主牌」，更是民進黨能夠兩次取得執政的助力，如今賴總統的宣示，無疑鬆動非核家園政策，在黨內及支持者都引發不小震撼，尤其核三所在的屏東在地立委更是角色尷尬。

徐富癸說，他尊重法律、以安全為最高原則；從能源結構來看，單一核電廠約占總發電量百分之五至百分之六，核電是否延役或重啟，關鍵仍在於安全條件達標。核三廠就在恆春，他不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。

屏東縣民進黨立委鍾佳濱僅回應，一切應遵循「安全無虞」的原則。

對非核鬆動引發外界質疑、在野群起開酸。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤稍早表示，談政策轉彎言之過早，政府啟動相關作業是依據立院修法，程序才剛開始，不管舊核電是否重啟或接受新式核能，國家進行二次能源轉型，發展綠能、能源多元化的政策不會改變。

行政院發言人李慧芝指出，政府會依運轉執照申請審核辦法進行自主安全檢查，並經核安會依法定程序完成審查的二個必須，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題。