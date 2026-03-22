新聞眼／世紀大轉彎 非核一場空代價卻全民扛

中東開戰，油氣運輸受阻，能源供應岌岌可危，賴總統這才意識到一個現實：民進黨多年堅持的廢核黨綱，根本不可行。他最新表態支持核二、核三重啟，甚至公開感謝立法院去年通過的「核管法」修法，可見如果不是電力安全逼近臨界點，非核家園政策也不可能世紀大轉彎。

賴清德考慮重啟核電的理由，除了依法行政外，也是兼顧國際低碳電力需求，以及人工智慧（ＡＩ）時代對算力與電力的龐大需求。表面上是「前瞻規畫」，但真相是被迫認清能源現實的無奈。

賴清德所謂的「依法行政」，不過是托辭。若非火燒眉毛的電力缺口，賴清德又如何願意承認能源政策錯誤？十年非核堅持的代價，最終仍由民眾與產業承擔。

實踐非核的代價包括：昂貴的綠電、啟動需量競價帶來的高成本、用電戶的不安全感、反映高成本的電價，以及屢次調漲電價後引發的通膨。

早在俄烏戰爭爆發後，歐洲國家及日本已進行核能政策的調整，中東戰爭爆發更讓他們看清現實。歐盟執委員主席馮德萊恩日前表示，歐洲放棄可靠的、可負擔的低碳排電力來源（核電），是一個「戰略性錯誤」，化石燃料方面完全依賴昂貴且波動劇烈的進口，此一錯誤因伊朗戰爭而曝露無遺。

這些國家提前意識到能源安全的重要性，台灣卻在執政黨的固執下，堅守非核立場，忽視電力缺口與供應風險。直到美國與以色列攻打伊朗、導致中東能源運輸中斷，台灣才被迫「清醒」。與國際趨勢相比，台灣能源政策反應遲緩、決策被動，成本卻由社會承擔。

供電不足，台灣在ＡＩ領域的國際競爭力將受限。賴清德將核電重啟與ＡＩ產業需求掛鉤，但政策應該是預見性規畫，而不是等產業壓力和電力危機逼到火燒眉毛才折衷。

非核家園造成社會與產業沉重成本，不會因一句「依法行政」或「因應ＡＩ需求」就消失，政策轉彎，政府卻沒有對過去的決策做任何檢討或解釋。當決策者可以不負責、路線可以隨時修正卻不需說明時，人民將反覆承擔各類的試錯成本。