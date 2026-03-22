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三大因素...民進黨反核變「返核」

經濟日報／ 記者張文馨／台北報導

賴清德總統宣布重啟核電，被解讀為政策重大轉彎，推翻民進黨長期的非核主張。府方人士昨（21）日表示，依法行政啟動安全審查程序，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況務實考量，現實包含AI用電需求、地緣政治劇變和低碳電力需求等三因素。

行政院長卓榮泰和前經濟部長郭智輝都在賴總統執政第一年就拋出重啟核電思考，立法院也在去年通過核管法，為核電廠延役或重啟提供法源。

知情人士指出，前總統蔡英文執政最後一、兩年，以能源韌性為目標，開始著手對外增加採購油氣，對內檢視堪用的機組作為緊急狀況備用電源，包含核能與燃煤，並為此展開溝通；賴總統延續強化能源供應韌性，但跟過去很大差異是AI大爆發造成很大電力需求，近期有中東戰事對全球能源供應造成挑戰。

被問到在民進黨能源政策轉彎過程中美國扮演什麼角色？這名人士說，韌性需求的壓力比美國更大。

府方人士表示，賴總統明確指出即使不重啟核電，台灣到2032年供電都沒有問題，備轉容量率目前多在10%以上，沒有所謂「政策錯誤導致缺電」的事。

政府是因應立法院通過的核管法修正案依法行政，啟動安全審查程序；賴總統對於核電是否重啟立場始終非常明確，包括核安無虞、核廢有解、社會共識等三前提，缺一不可。

這名人士指出，除依法行政，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況務實考量，AI與高效能運算產業爆發式用電成長、面對全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、國際趨勢下低碳電力需求大增等三因素，政府必須預先因應，以緩解外在不確定，並為高速成長的AI產業經濟提供穩健能源供給。

府方人士提到，持續推進能源轉型與再生能源布局，核電重啟評估是補充備用能源選項，而非替代綠能。

能源 郭智輝 地緣政治

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