賴清德總統：核二核三具重啟條件 台電已準備相關程序

賴清德總統昨（21）日在台中磐石會長交接典禮上，針對國人關切的油電問題作了重大宣示。他指出，核二、核三廠已具備重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序中，大概這個月底就會把重啟計畫送到核安會進行審查。

磐石會昨天舉行第28、29屆會長交接典禮，在賴總統監交下，巨大集團董事長劉湧昌交棒給台數科董事長廖紫岑；廖紫岑說，上任後將帶領會員企業深化共學平台、促進跨域合作與國際連結。磐石會現有130家上市櫃會員公司，總市值逾2兆元。

面對中東戰火引發能源危機，賴總統致詞時指出，戰爭會維持多久還不知道，但是台灣要做最好的準備。台灣法定儲油量為90天，目前國家安全存量超過100天，天然氣法定儲存量為11天，安全存量也有12至14天。

現在每天都需要石油跟天然氣，3、4月都可以提供需求，5月大致也沒問題，只差一點點，6月向美國購買的油、氣就會抵達台灣，國安團隊很早就開始準備，並已規劃後續供應，請大家放心。

在電力政策方面，賴總統表示，政府朝多元電力發展方向推進，立法院通過「核管法」後，相關政策正依法推動。目前台電已啟動相關準備程序，預計本月底將重啟計畫送交核安會審查。

台電並補充說明，除了再運轉計畫，後續仍須備齊自主安全檢查結果，提交核安會審查，審查通過後始得核發運轉執照，才可啟動。

賴總統指出，核三廠合作廠商是西屋公司，台電已跟西屋簽約，未來會做自我安全檢查；核二廠跟美國奇異公司合作，目前也已簽約，後續一樣就核二廠機組進行自我安全審查。審查完後，同樣要送到核安會審查。

核安會未來審查大概有幾項標準，一、核電機組已運作40年，再延長到底安不安全，安全是第一；二、核廢料如何處理；三、是與社會民意溝通的情況，社會有沒有共識。