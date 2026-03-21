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民進黨能源政策「髮夾彎」 新藍圖連線質疑未與新北在地民意溝通

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北議員呂家愷表示，民進黨將能源政策當成政治籌碼，過去八年盲目推動不穩定的綠能，導致電價上漲、跳電頻傳；如今態度大轉彎，證明了當年的口號全是為了勝選的謊言。圖／新藍圖連線提供
新北議員呂家愷表示，民進黨將能源政策當成政治籌碼，過去八年盲目推動不穩定的綠能，導致電價上漲、跳電頻傳；如今態度大轉彎，證明了當年的口號全是為了勝選的謊言。圖／新藍圖連線提供

針對媒體報導民進黨政府態度轉向，研議重新啟用核能發電以應對缺電危機，「新藍圖連線」抨擊，民進黨能源政策毫無誠信，不僅「昨日的我打臉今日的我」，更是對長期配合國家政策、承擔核電風險的地方居民最嚴重的輕視，立委蘇巧慧之前才說重啟核電言之過早，現在面對賴清德打臉不知作何感想？

新北市議員陳偉杰表示，民進黨過去數十年將「非核家園」奉為不容挑戰的神主牌，在地方上散播恐核情緒，讓北海岸居民長期生活在不必要的恐慌中。

陳偉杰批評，當年為了選票把核能妖魔化，現在發現電力缺口補不起來，就打算輕描淡寫地重啟嗎？這不是能源選擇的問題，這是政治誠信的破產。民進黨在談重啟前，必須先為過去的誤導向地方鄉親公開道歉，並具體說明核廢料處置的最終方案，不能「要電的時候是寶，不要的時候是草」。

同樣身處核電廠選區的議員白珮茹指出，地方居民最在意的是「安全」與「誠信」。她直言，產業界早已多次預警缺電風險，民進黨卻始終充耳不聞，直到AI浪潮來襲、電力供應難以為繼，才想讓核能「借殼上市」。

白珮茹質疑，過去民進黨說核電危險、不環保，難道換了個總統，科學數據就變了嗎？她強調，政府必須拿出專業數據並與在地充分溝通，而非關起門來做政治算計，忽視北海岸鄉親長期以來的犧牲與訴求。

議員呂家愷表示，民進黨將能源政策當成政治籌碼，過去八年盲目推動不穩定的綠能，導致電價上漲、跳電頻傳；如今態度大轉彎，證明了當年的口號全是為了勝選的謊言。呼籲政府應停止政治操作，還給台灣一個穩定、低碳、且具誠信的能源藍圖，不要再讓全民與產業界為民進黨的意識形態買單。

新藍圖連線成員強調並不盲目反對核能，但堅決反對民進黨「反覆無常、玩弄民意」的政治手段。民進黨若要重啟核能，必須先達成三項條件：第一，承認「非核家園」政策錯誤並向國人道歉；第二，優先保障核電廠周邊居民權益，落實實質補償；第三，制定透明且受監督的長期電力規劃，杜絕選舉導向的能源髮夾彎。

新北議員白珮茹指出，地方居民最在意的是「安全」與「誠信」。她直言，產業界早已多次預警缺電風險，民進黨卻始終充耳不聞，直到AI浪潮來襲、電力供應難以為繼，才想讓核能「借殼上市」。圖／新藍圖連線提供
新北議員白珮茹指出，地方居民最在意的是「安全」與「誠信」。她直言，產業界早已多次預警缺電風險，民進黨卻始終充耳不聞，直到AI浪潮來襲、電力供應難以為繼，才想讓核能「借殼上市」。圖／新藍圖連線提供

新北市議員陳偉杰表示，民進黨過去數十年將「非核家園」奉為不容挑戰的神主牌，在地方上散播恐核情緒，讓北海岸居民長期生活在不必要的恐慌中。圖／新藍圖連線提供
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民進黨 能源政策 非核家園 核能 新北

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