賴總統自毀非核神主牌在野開酸 吳思瑤回嗆蔣萬安：政治凌駕專業

賴清德總統今表示，台電公司大概在月底會將核二、核三重啟計畫送至核安會審議，引發在野群起開酸。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤稍早表示，談政策轉彎言之過早，政府啟動相關作業是依據立院修法，程序才剛開始，不管舊核電是否重啟或接受新式核能，國家進行二次能源轉型，發展綠能、能源多元化的政策不會改變。

吳思瑤表示，搞清楚前因後果，有三個重點，首先去年五月立法院修正「核管法」，已除役的核電廠可再申請換照。所以經濟部必須「依法行政」，請台電審視現況，確認核一已無可能，核二還需進行乾儲設施移除程序，所以核三是目前的唯一選項。還原事實，這是事件起因。

吳思瑤說，其次依照規定，台電三月底預期提出核三「再運轉計畫」，後續還有「自主安全檢查」程序，約1.5年至2年，將送請核安會進行專業審查及安全把關。老化機組能否再運作？能否通過地震危害分析，確認地質安全？安全與否？都在未定之天。

吳思瑤說，第三，政府一再強調的重啟核電三大前提是核安無虞、核廢有解、社會共識。充其量現階段只是第一關，距離三條件俱足，道阻且長。政策轉彎？實在言之過早。

吳思瑤表示，政府啟動相關作業是依據立院修法，程序只是剛開始，並非結果，還需要「過N關斬N將」，不必妄下斷言。不管舊核電是否重啟或接受新式核能，國家進行二次能源轉型，發展綠能、能源多元化的政策不會改變，至於等不及政治攻擊的台北市長蔣萬安，都是在政治凌駕專業，看到黑影就開槍而已。