賴總統證實重啟核電 環團堅決反對：核廢、核安、共識問題無解

賴清德總統今表示，經評估核二廠、核三廠具備重啟條件，月底會把重啟計畫送到核安會審議。對此，全國廢核行動平台嚴正聲明，核廢、核安、共識問題目前皆無解，台灣地狹人稠，無法承受核災風險，堅決反對核二、核三再運轉。

全國廢核行動平台也批評賴清德發言自失身分、一意孤行，既違背過去競選承諾，也未認真看待核安檢查的專業性，更沒有達到其宣稱「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，不但無視朝野反對聲音，更跳過社會溝通程序，缺乏民主討論。

廢核行動平台指，核三廠地質安全與成本風險極高，恆春斷層穿越廠區，距核島僅900公尺，1號機下方有斷層剪裂帶，2號機位於背斜軸上，地震時可能承受自下而上的剪力破壞。耐震設計僅0.4g，仍遠低於台電最新評估1.384g，冷卻系統與燃料池恐難承極端地震。全面耐震補強所需工程與經費至今未明。

延役成本同樣驚人。廢核行動平台說，美國類似機型延役五年即需約3892億元台幣，電價約每度4元，非低價電力來源。至於用電需求，賴總統所謂「因應AI用電，所以需要核電」的說法，更是無視國際科技巨頭多有RE100承諾，針對再生能源的投資，遠高於核電。且亦有研究指出台灣無需核電，可讓未來資料中心用電絕大比例來自無碳電力。

全國廢核行動平台表示，過去民進黨長年的反核主張，豈能因總統如此輕率的發言就能交代？賴總統荒唐至極，顯示其妥協重啟的心態，以「行政程序」為由，讓核二、核三的再運轉先啟動重啟程序，再進行安全檢查，讓人質疑是否會以政治壓力，壓縮加快審查時程？

全國廢核行動平台強調，核安不是兒戲，不論反核或是擁核，朝野都應正視此危機，核安審查不應淪於形式與口號，如此倒行逆施，恐造成災難性後果。在核安風險未釐清、核廢無處可去、地方程序與社會共識都未建立前，不應預設核電一定能重啟的結果，核電能否重啟，非政治喊話可以決定。

全國廢核行動平台基於地質風險、老舊機組與核廢困境，堅決反對賴總統一意孤行，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退。