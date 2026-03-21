快訊

打烊客人堅持不走…他無奈乾等求解 內行曝1動作：幾乎都會離開

稱美解除制裁是「心理戰」壓低油價 伊朗：我們根本沒有海上石油

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統拋重啟核電 環團疾呼「核廢、核安問題無解」反對

中央社／ 台北21日電
賴清德總統。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

針對經濟部認為核二核三廠具重啟運轉條件，台電已準備重啟程序，全國廢核行動平台今天聲明，核廢、核安及共識問題無解，台灣無法承受核災風險，堅決反對核二、核三再運轉。

總統賴清德今天上午出席活動時表示，立法院修正通過核子反應器設施管制法，政府要依法行政，台灣電力股份有限公司行文請示經濟部，經濟部經審慎評估，已回文指第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。

全國廢核行動平台晚間發布聲明表示，核廢、核安、共識問題目前皆無解，台灣地狹人稠，無法承受核災風險，堅決反對核二、核三再運轉。

廢核平台表示，核三公投結果未過門檻已視為否決、核二早已進入除役，本就沒有「依法行政」必要；以「行政程序」為由，讓核二、核三的再運轉先啟動重啟程序，再進行安全檢查，讓人質疑是否會以政治壓力，壓縮加快審查時程？

此外，廢核平台認為，核安不是兒戲，不論反核或是擁核，朝野都應正視此危機，核安審查不應淪於形式與口號，以免造成災難性後果。

廢核平台重申，在核安風險未釐清、核廢無處可去、地方程序與社會共識都未建立前，不應預設核電一定能重啟的結果，核電能否重啟，非政治喊話可以決定，基於地質風險、老舊機組與核廢困境，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退。

核三 廢核 核二 賴清德 核電

延伸閱讀

核二、核三可望重啟 行政院：秉持「二個必須」及「三個原則」

賴總統證實重啟核電 府方人士：考量三大務實因素

賴總統提重啟核二、三 羅智強：證實國民黨比民進黨有遠見多了

拍板核電重啟？賴總統：核二、核三具重啟條件 3月底送核安會審議

相關新聞

賴總統談重啟核電 府方人士：考量三大務實因素

賴清德總統21日表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。府方人士表示，評估重啟核電是因應現況務實考量，三大因素含：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、全球地緣政治劇變讓能源安全風險升高、低碳電力需求大增。

賴總統核二重啟說 地方批被當末等居民：能源轉型不力拿老電廠開刀

賴清德總統今天說核二廠、核三廠重啟計畫本月底送到核安會審議。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，「政府不應因能源轉型不力，只好拿老舊核電廠開刀」。核二當地大鵬里長李建才表示，「不應什麼都是中央說了算，地方要參與監督機制，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底」。

賴清德要重啟核二核三 蔣萬安指非核家園完全錯誤：民進黨要不要還挺核專家公道？

賴清德總統今表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，今天賴總統的宣布，讓人非常感嘆，過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策。

賴總統證實重啟核電 環團堅決反對：核廢、核安、共識問題無解

賴清德總統今表示，經評估核二廠、核三廠具備重啟條件，月底會把重啟計畫送到核安會審議。對此，全國廢核行動平台嚴正聲明，核廢、核安、共識問題目前皆無解，台灣地狹人稠，無法承受核災風險，堅決反對核二、核三再運轉。

賴總統拋重啟核電 環團疾呼「核廢、核安問題無解」反對

針對經濟部認為核二、核三廠具重啟運轉條件，台電已準備重啟程序，全國廢核行動平台今天聲明，核廢、核安及共識問題無解，台灣無...

核二、核三可望重啟 行政院：秉持「二個必須」及「三個原則」

賴清德總統表示，核二、核三具備重啟運轉的條件，台電也即將把重啟計畫送核安會審議。行政院表示，核三廠預計於3月底前提出再運轉計畫送核安會審查，發言人李慧芝強調，行政院持續按照計畫推動第二次能源轉型，對於核電重啟也秉持「二個必須」及「三個原則」來處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。