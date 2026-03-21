賴總統拋重啟核電 環團疾呼「核廢、核安問題無解」反對

針對經濟部認為核二、核三廠具重啟運轉條件，台電已準備重啟程序，全國廢核行動平台今天聲明，核廢、核安及共識問題無解，台灣無法承受核災風險，堅決反對核二、核三再運轉。

總統賴清德今天上午出席活動時表示，立法院修正通過核子反應器設施管制法，政府要依法行政，台灣電力股份有限公司行文請示經濟部，經濟部經審慎評估，已回文指第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。

全國廢核行動平台晚間發布聲明表示，核廢、核安、共識問題目前皆無解，台灣地狹人稠，無法承受核災風險，堅決反對核二、核三再運轉。

廢核平台表示，核三公投結果未過門檻已視為否決、核二早已進入除役，本就沒有「依法行政」必要；以「行政程序」為由，讓核二、核三的再運轉先啟動重啟程序，再進行安全檢查，讓人質疑是否會以政治壓力，壓縮加快審查時程？

此外，廢核平台認為，核安不是兒戲，不論反核或是擁核，朝野都應正視此危機，核安審查不應淪於形式與口號，以免造成災難性後果。

廢核平台重申，在核安風險未釐清、核廢無處可去、地方程序與社會共識都未建立前，不應預設核電一定能重啟的結果，核電能否重啟，非政治喊話可以決定，基於地質風險、老舊機組與核廢困境，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退。