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核二、核三可望重啟 行政院：秉持「二個必須」及「三個原則」
賴清德總統表示，核二、核三具備重啟運轉的條件，台電也即將把重啟計畫送核安會審議。行政院表示，核三廠預計於3月底前提出再運轉計畫送核安會審查，發言人李慧芝強調，行政院持續按照計畫推動第二次能源轉型，對於核電重啟也秉持「二個必須」及「三個原則」來處理。
行政院指出，在「核管法」修正後，台電依法提出核電廠現況評估報告，經濟部也已於去年核定：核一廠因設備拆除等因素，不具再運轉可行性；核二、三廠則具可行性，台電已啟動自主安全檢查，並規劃再運轉。
其中，核三廠預計於3月底前提出再運轉計畫送核安會審查，並須完成安全檢查、取得運轉執照後，方可啟動；核二廠則需待乾貯設施完成並移出用過燃料後，才能進行相關作業。
李慧芝表示，對於國家能源政策，賴總統揭示的第二次能源轉型，行政團隊持續按計畫推進，包括多元綠能、深度節能以及先進儲能等，能源轉型已有成果，同時台電也持續進行強化電網韌性計畫，確保能源充足且穩定供應。
她強調，政府會依運轉執照申請審核辦法進行自主安全檢查，並經核安會依法定程序完成審查的二個必須，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題。未來的新核能技術如果都能符合這些條件，政府也會保持開放的態度，並持續關注國際科技趨勢。
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