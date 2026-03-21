核二、核三可望重啟 行政院：秉持「二個必須」及「三個原則」

賴清德總統今表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，今天賴總統的宣布，讓人非常感嘆，過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策。

2026-03-21 15:29