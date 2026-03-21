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賴總統要重啟核電 府方人士：務實考量AI用電等三要素
賴清德總統證實要重啟核電，推翻民進黨長期的非核主張，被稱為政策重大轉彎。府方人士表示，依法行政啟動安全審查程序，評估重啟核電、納入多元能源選項，是因應現況的務實考量，現實包含人工智慧（AI）用電需求、地緣政治劇變和低碳電力需求等三因素。
府方人士表示，賴總統已明確指出，即使不重啟核電，台灣到2032年供電都沒有問題，備轉容量率目前多在10%以上，並無特定人士所稱政策錯誤導致缺電之事。
府方人士說，政府是因應立法院通過的「核管法」修正案依法行政，啟動安全審查程序。
府方人士指出，賴總統對於核電是否重啟的立場始終非常明確，包括核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可；除依法行政外，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況的務實考量，AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、面對全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、國際趨勢下低碳電力需求大增等三大因素，我政府必須預先因應，以緩解外在的不確定，並為高速成長的AI產業經濟提供穩健能源供給。
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