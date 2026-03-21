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賴總統證實重啟核電 府方人士：考量三大務實因素

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統21日表示，核二(圖)、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統21日表示，核二(圖)、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統21日表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。府方人士表示，評估重啟核電是因應現況務實考量，三大因素含：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、全球地緣政治劇變讓能源安全風險升高、低碳電力需求大增。

賴總統提到，立法院修正通過《核管法》，政府要依法行政，台電行文請示經濟部，經濟部經審慎評估，已回文指第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。

賴總統表示，核三部分已與合作廠商西屋公司簽約，將自我安全檢查，核二方面則是美國奇異公司，後續也將自我安全審查，計畫審查後也要送核安會審查，將重點考量三項因素，包括機組延役後的安全性、核廢料處理問題，以及社會溝通與民意共識等條件。

賴總統強調，在未啟用核能發電的情況下，台灣至2032年仍可維持穩定供電，目前每日備轉容量率維持在10%以上，電力供應無虞。政府啟動「核電重啟」程序，除依法行政外，亦考量經濟持續成長、國際對低碳電力的需求，以及AI發展所帶動的用電需求，整體審慎評估能源政策方向。

有關賴總統談及核電廠安全檢查最新進度，府方人士表示，賴總統已明確指出，即使不重啟核電，台灣到2032年供電都沒有問題，備轉容量率目前多在10%以上，並無特定人士所稱政策錯誤導致缺電之事。

府方人士重申，政府是因應立法院通過的《核管法》修正案依法行政，啟動安全審查程序。賴總統對於核電是否重啟的立場始終非常明確：核安無虞、核廢有解、社會共識等三大前提缺一不可。

府方人士強調，除依法行政外，評估重啟核電、納入多元能源選項是因應現況的務實考量：AI與高效能運算產業的爆發式用電成長、面對全球地緣政治劇變導致能源安全風險升高、國際趨勢下低碳電力需求大增等三大因素。

府方人士指出，我政府必須預先因應，以緩解外在的不確定，並為高速成長的AI產業經濟提供穩健能源供給。此外，能源轉型與再生能源佈局仍持續推進，核電重啟評估是補充備用能源更多元，而非替代綠能。

電力需求 地緣政治 備轉容量率 台電 經濟部 賴總統

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