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賴總統證實重啟核電 台電：待安全檢查通過得核發運轉執照

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統今赴台中行程時提到立法院通過核管法後，台電公司已在準備重啟程序中，月底就會把核二、核三重啟計畫送核安會審議。圖／聯合報系資料照
賴清德總統今赴台中行程時提到立法院通過核管法後，台電公司已在準備重啟程序中，月底就會把核二、核三重啟計畫送核安會審議。圖／聯合報系資料照

賴清德總統21日表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計畫送核安會審議。台電後續補充說明，除了再運轉計畫，後續仍須備齊自主安全檢查結果，提交核安會審查，審查通過後始得核發運轉執照，才可啟動。

台電表示，經濟部2025年11月27日核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，因此台電去年已同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。

台電說明，將於3月底前提送核三廠再運轉計畫至核安會審查，台電將依核安會要求執行相關設備整備。除了再運轉計畫，後續仍須備齊自主安全檢查結果，提交核安會審查，審查通過後始得核發運轉執照，才可啟動。

有關核三廠自主安全檢查，日前台電已與美國西屋公司正式簽約，西屋公司已進行設備老化評估分析，西屋技術人員陸續進駐核三廠展開相關檢測工作。核二廠則需待乾貯設施完工，將爐心內用過燃料退出後才可進行相關安檢作業。

台電強調，會依據「核安無虞、核廢有解及社會共識」三項原則，秉持對核能安全最高度的重視來嚴謹作業。

賴總統 台電 經濟部 核安會 核三廠

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