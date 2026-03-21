核三重啟？ 屏東綠委：絕不允許地方承擔風險卻無充分知情權

針對賴清德總統今表示，台電公司已在準備重啟程序中，月底就會把核二、核三重啟計畫送核安會審議。核三廠所在地的民進黨立委徐富癸表示，應有完整的風險評估與社會溝通，再來確認是否要使用核能，作為屏東的民意代表，不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。

徐富癸表示，作為屏東的立法委員，對於核二、核三是否重啟的議題，立場非常清楚「尊重法律、以安全為最高原則。」從能源結構來看，單一核電場約占總發電量約5%至6%，然而，核電是否可以延役或重啟，關鍵仍在於安全條件是否充分達標。

徐富癸說明，例如核電廠設計壽命多為40年，延役需經過嚴格的老化評估與設備更新，台灣位處地震帶，必須符合國際核安標準，核廢料的最終處置場也應該一併進行討論。因此在法規完備、安全無虞、資訊透明三大前提下，針對核二或是核三，公平、完整的風險評估與社會溝通，再來確認是否要使用核能。

徐富癸表示，能源政策要在供電穩定與公共安全之間取得平衡。做好充分的準備，核電才能繼續使用。屏東作為核三廠所在地，作為屏東的民意代表，不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。