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賴總統提重啟核二、三 羅智強：證實國民黨比民進黨有遠見多了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照

賴清德總統今表示，核二核三廠具備重啟運轉條件。國民黨立委羅智強表示，樂見賴總統跟隨在野黨的政策跟立法，這也證實，在能源政策和經濟產業的治理格局上，國民黨比民進黨有遠見的多、也更願意尊重專家學者跟產業界意見。

羅智強表示，去年5月的「核管法」修法，其中明確規定「換發的運轉執照有效期間自執照生效日起算，最長為20年。」也就是核電廠的總運轉壽命可從原本的40年延長至60年，才讓核電能延役跟重啟。請民進黨政府要記得，這是在野推動贊成，但民進黨還是投下51票反對，這種為反而反，為了意識型態神主牌杯葛國家政策，逃避能源監督、導致政事空轉的事情，希望執政者往後可以記取教訓、接受監督，別再重蹈覆轍，讓治理回歸理性跟民意討論。

羅智強表示，賴清德提到，考慮重啟核電是考量「國際社會需要低碳電力，後續人工智慧時代因應算力帶來的電力缺口」，這不就是國民黨過去幾年來每次提出的建言嗎？而如果國民黨跟民眾黨沒有提出跟推動修「核管法」，賴清德總統還能談重啟、談解決低碳電力跟AI電力的缺口嗎？憑什麼要廢核的時候就嗆核能不安全、核廢無解，發現出問題了、國際都在用核能了就變卦，突然核能就又變安全了，核廢又有解了？

羅智強指出，能源問題要以科學、專業而非政治解決，要用核電就好好檢討錯誤。接下來，賴總統跟行政院長卓榮泰應回答能源政策三大問題。首先，非核家園到底還是不是政府的政策？如果是，那現在都不能進行核能、重啟甚至新核能的討論；如果不是，那就重新檢討，繼續修改相關法律（像環基法、氣候變遷因應法至今還明定非核家園）。

羅智強說，第二，不要一直美化能源數據，台灣現在煤及天然氣發電占8成以上，原料全都要靠進口，請說清楚台灣電力供需短中長期的供需、財務等規劃，而AI算力的發展，到底預估要多少電力、有多少缺口？未來包括核能的能源佔比規劃為何？去年9月經濟部113年度電力供需報告中，還把未來十年用電成長率從2.8%下修到1.7%，這應該沒有人會埋單。

羅智強說，第三，政府喊出2028有機會重啟核三，但實際的審查、若發出再運轉執照後多久可運轉等時程問題，主管單位至今都無法說清。支持儘速重啟核電，當然也要兼顧安全，能源政策不能靠口號，要靠科學與程序，那應該把重啟相應所需項目的時間表列出來，而非一問三不知。

羅智強強調，民進黨執政近十年，硬要非核家園，造成人才斷層、國營慘虧、電力吃緊、綠能弊案、國安風險、環境破壞等共至少六大問題，他會繼續監督問政及提出相關修法，督促政府回應民意，請民進黨政府別再為了非核神主牌跟進攻在野，只顧「能源任性」，放棄能源韌性。

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