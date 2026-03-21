賴總統拋重啟核二、三 韓國瑜辦公室主任：終於醒了

賴清德總統今表示，核二、三具備重啟條件。立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮表示，賴總統終於醒了，準備重啟核二、核三。政治最怕「早知道」，能源安全的議題從他在立法院當助理時就一路吵到現在。民進黨不得不承認，國民黨堅持的核能，是對台灣的一種保護，在安全的狀況下使用核能，是維持台灣人民自由生活的重要方式。

許原榮說，回想起賴總統過去擔任行政院長時，為了硬推深澳電廠，竟然拋出「乾淨的煤」這種超越科學常識的說法。當時的他就在想：如果文字遊戲真的能發電，台灣早就電力過剩了。一昧的排除核能選項、又沒有完整的配套，只是喊出漂亮的綠電光電風電口號，只為護航一個新的能源產業環境來肥了綠友友，更造成貪汙弊端橫生、還浪費公帑，甚至滿足不了台灣產業及民生的基本用電需求。

許原榮說，如今，面對國際能源供應鏈的斷裂與地緣政治的崩潰，政府終於「不得不承認」，原來當初國民黨堅持的核能，才是對台灣真正的「保護」。這份認錯來得太遲，代價卻是全民在承擔。

許原榮說，在AI算力需求爆發與國際減碳壓力的雙重夾擊下，如何維持穩定的供電成為重要的難題。政治對立不該是賭氣，更不該拿人民的尊嚴與產業的命脈當賭注。美伊戰爭給了台灣一個沉痛的提醒：能源自主不能只靠理想，更要靠務實。

許原榮說，賴總統清醒的太慢，執政黨完全否決核能選項的錯誤能源政策，早也嚇跑國際產業對台灣的投資及台灣產業的競爭力。