核電政策大轉彎？ 羅廷瑋轟：中部人用肺發電十年誰負責

針對賴清德今日表示核二、核三具備重啟條件，台電並已進入重啟程序，預計月底送交核安會審議。國民黨立委羅廷瑋回應指出，民進黨長期錯誤的能源政策，已讓中部民眾承受十餘年的健康與環境代價，應全面檢討並追究責任。

羅廷瑋表示，過去能源政策過度排除核能選項，導致電力結構失衡，在備轉容量吃緊情況下，只能仰賴火力發電支撐，「用肺發電」成為中部民眾無奈的日常，也反映出空污與健康風險的長期累積。

羅廷瑋直言，若未來因國際情勢變動影響天然氣供應，例如戰爭或封鎖風險升高，台中勢必再度啟用備用燃煤機組，最終仍由地方承擔後果。

羅廷瑋指出，國民黨長期主張發展核能延役及小型模組化反應爐（SMR），相關討論並非近期才提出，但過去卻遭到汙名化與排除，錯失政策調整時機。他認為，隨著政府態度轉向，核二、核三重啟可能性浮現，象徵台灣能源政策將迎來重大轉折，也顯示過去十餘年的路線有必要被誠實檢視。

他說，這段期間的代價不僅是龐大的能源支出與補貼壓力，也包括電價上漲、社會對立加劇，以及火力發電轉型延宕，政府應完整盤點相關財務成本與潛在國安風險，對外說明清楚。

「未來能源政策應回歸理性與務實」羅廷瑋強調，建立長期穩定的能源結構，使核能、再生能源與火力發電達到合理配比，避免再度陷入單一選項的風險。他表示，能源議題關乎國家安全與產業發展，不能淪為選舉口號，台灣更不應再浪費下一個十年。