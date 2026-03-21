快訊

伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由致黃金避險功能失靈

加油要趁早…擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

子瑜首唱Run Away！TWICE攻大巨蛋「破4大紀錄」 官方曬高清美照狂賀

聽新聞
0:00 / 0:00

非核家園神主牌走入歷史 國民黨籲賴總統：發布緊急命令重啟核三

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
恆春核三廠外觀。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 劉學聖
恆春核三廠外觀。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 劉學聖

賴清德總統今日表示，核二、核三具備重啟條件，並預計3月底送核安會審議。對此，國民黨強調，賴清德終於承認民進黨能源政策錯誤，「非核家園」已徹底失敗，3月底送審對於迫在眉睫的停電危機根本「緩不濟急」，呼籲賴清德盡速依國民黨主張，發布「緊急命令」即刻重啟核三，才能在最短時間內確保台灣產業與民生的能源安全。

國民黨表示，賴清德坦承「核二、核三具備重啟條件」，是對過去多年來錯誤能源政策「遲來的認錯」，象徵民進黨「非核家園」神主牌正式走入歷史，民進黨繞了一大圈如今才認錯，先前多年虛擲的公帑與經濟損失，都欠全民一個正式的道歉。

國民黨強調，當前中東局勢險峻，即便目前台灣的能源儲量高於標準，但在戰爭威脅與全球能源搶奪下，仍隨時面臨「斷氣、斷電」的迫切危機，賴總統提出要等「3月底」送核安會審議，時程完全緩不濟急，簡直是把台灣的能源安全當兒戲。

鑒於目前台灣的能源安全情勢已符合緊急狀態，國民黨鄭重呼籲，民進黨政府應採納國民黨於3月20日提出的建議：請賴清德總統立即發布「緊急命令」，精簡行政程序，優先讓具備運轉條件的核三廠投入供電行列，守護台灣經濟與民生。

此外，民進黨黨綱明文規定非核家園，賴總統作為民進黨主席，是否有違反黨綱之虞？國民黨文傳會主委尹乃菁表示，請賴清德「主席」跟民進黨黨員交代，非核家園破功違反民進黨黨綱，賴清德不要躲，要說清楚、講明白，他欠民進黨員一個道歉、欠林義雄前主席一個道歉，更欠全民一個道歉。

賴清德總統出席磐石會會長交接時表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統出席磐石會會長交接時表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。記者黃仲裕／攝影

林義雄 核三 能源政策 賴清德 非核家園 國民黨

延伸閱讀

賴清德喊重啟核二核三 侯友宜：秉持專業嚴格把關

【重磅快評】AI浪潮與地緣現實 逼出賴總統重啟核電的急迫感

賴總統拋重啟核二、核三 蘇清泉：趕快、趕快、趕快

賴總統拋重啟核電 莊瑞雄：民進黨核電立場就是「安全第一」

相關新聞

賴清德要重啟核二核三 蔣萬安指非核家園完全錯誤：民進黨要不要還挺核專家公道？

賴清德總統今表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，今天賴總統的宣布，讓人非常感嘆，過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策。

賴總統核二重啟說 地方批被當末等居民：能源轉型不力拿老電廠開刀

賴清德總統今天說核二廠、核三廠重啟計畫本月底送到核安會審議。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，「政府不應因能源轉型不力，只好拿老舊核電廠開刀」。核二當地大鵬里長李建才表示，「不應什麼都是中央說了算，地方要參與監督機制，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底」。

核三重啟？ 屏東綠委：絕不允許地方承擔風險卻無充分知情權

針對賴清德總統今表示，台電公司已在準備重啟程序中，月底就會把核二、核三重啟計畫送核安會審議。核三廠所在地的民進黨立委徐富癸表示，應有完整的風險評估與社會溝通，再來確認是否要使用核能，作為屏東的民意代表，不允許讓地方承擔風險，卻沒有充分知情與決策參與權。

賴總統提重啟核二、三 羅智強：證實國民黨比民進黨有遠見多了

賴清德總統今表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。國民黨立委羅智強表示，樂見賴總統跟隨在野黨的政策跟立法，這也證實，在能源政策和經濟產業的治理格局上，國民黨比民進黨有遠見的多、也更願意尊重專家學者跟產業界意見。

賴總統拋重啟核二、三 韓國瑜辦公室主任：終於醒了

賴清德總統今表示，核二、三具備重啟條件。立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮表示，賴總統終於醒了，準備重啟核二、核三。政治最怕「早知道」，能源安全的議題從他在立法院當助理時就一路吵到現在。民進黨不得不承認，國民黨堅持的核能，是對台灣的一種保護，在安全的狀況下使用核能，是維持台灣人民自由生活的重要方式。

核電政策大轉彎？ 羅廷瑋轟：中部人用肺發電十年誰負責

針對賴清德今日表示核二、核三具備重啟條件，台電並已進入重啟程序，預計月底送交核安會審議。國民黨立委羅廷瑋回應指出，民進黨長期錯誤的能源政策，已讓中部民眾承受十餘年的健康與環境代價，應全面檢討並追究責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。