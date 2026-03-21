賴清德說核三具重啟條件 恆春半島鄉鎮長樂觀其成

總統賴清德今天表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電公司現已在重啟的程序中，約這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議。對此屏東縣政府表示，若核三重啟，最重要的就是「安全」；恆春半島各鄉鎮長則都對核三重啟表示樂觀其成。

屏東縣政府表示，雖然之前核三公投最終結果未通過，但還是有400多萬人同意重啟，尊重這樣的民意；另外立法院也修過重啟核電的程序，相關部會如經濟部、台電也有照其規定去做。

若核三要重啟，最重要的要求就是「安全、安全、再安全」，這是首要考慮，也是不能迴避的，台電、經濟部要照相關法令規定做好自我檢核，之後送核安會專家審查，必須要經科學的驗證，以達到「安全」這個最核心的要求。

恆春半島所在鄉鎮長，包括恆春鎮長尤史經、車城鄉長陳政雄、滿州鄉長古榮福、牡丹鄉長潘壯志，全都支持核三重啟。尤史經說，恆春民意多數贊同核三重啟，也希望政府動作能愈快愈好，世界先進國家都還在用核電，相信只要經過安全程序把關，核三重啟的安全性絕對沒問題。潘壯志說，尊重國家的政策，只要政府經過安全評估可以重啟核三，一定會支持。

屏東縣環保聯盟前理事長洪輝祥表示，台灣人均碳排量高、空汙嚴重，不但影響人民健康，更不利於經濟發展，因此必須要貫徹「以核養綠」政策，可以以德國經驗為範例，把核電當作替代過渡能源，等綠電發電超過整體發電量一半後再廢核也不遲。