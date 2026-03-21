【重磅快評】AI浪潮與地緣現實 逼出賴總統重啟核電的急迫感

從文化總會的會員大會，到今晨對商界領袖的公開談話，賴清德總統明確拋出「核二、核三廠具備重啟條件」的關鍵表態。這番言論，標誌著民進黨長期高舉的「非核家園」神主牌已實質鬆動。究竟是什麼樣的結構性壓力，讓一個曾視反核為核心價值的政黨，如今表現得如此急迫，甚至顯得「等不及」？

當權力的語言開始轉彎，往往不是因為理念的昇華，而是現實的逼迫。答案並不隱晦，台灣正處於兩股巨大壓力的夾擊。

在人工智慧時代，國力的競賽已不僅止於晶片研發與演算法，更是一場底層能源的吞噬戰。全球科技巨頭爭相建置資料中心，電力需求早已脫離傳統的線性成長，呈現指數級的暴衝。在「算力即國力」的鐵律下，台灣若要維持從晶圓製造到算力服務的全球領先地位，穩定的電力供應是最根本的命脈。

然而，台灣當前的發電結構顯然過於脆弱。占比近五成的天然氣高度依賴海運，極易受外部環境干擾；再生能源則受限於風、光的波動性，難以作為基載；燃煤發電又面臨減碳與健康的雙重壓力。當AI產業全面擴張，現有的電力框架已難以負荷，「重啟核電」遂從備而不用的選項，成為決策者桌上有力籌碼。

另一股壓力來自變幻莫測的地緣政治。中東局勢的反覆震盪，導致全球能源市場陷入常態性焦慮，天然氣價格大幅波動，供應鏈隨時可能因戰火或政治角力而斷裂。對於高度仰賴進口能源的台灣而言，這種失衡的結構在動盪年代顯得格外脆弱。

當能源安全被外部勢力緊緊掐住咽喉，「非核家園」的理想便顯得過於奢侈，甚至帶有不切實際的浪漫。畢竟，國家無法靠口號發電，產業更不能憑信念運轉。於是，政策出現微妙的轉折，過去被視為陳舊、危險、應被淘汰的核能，在科技進步與能源安全的需求下，被重新賦予「低碳基載」的正當性。雖然核二、核三的重啟仍需經過嚴謹的安全檢測與社會共識的磨合，但執政者語氣的轉變，已透露出核心決策圈的集體焦慮。

民進黨過去曾將能源議題高度意識形態化，將核能簡化為「善惡對立」的道德選擇，卻忽略能源本質上是關於風險分散與成本平衡的理性算計。如今在AI浪潮與國際局勢的雙重夾擊下，不得不重新擁抱曾經排斥的選項。這不僅是政策的修正，更是政治上的自我解構。

當然，核電重啟絕非一蹴可幾。即使程序一切順利，估計最快也要到2028年後才能併網發電。在這段漫長的過渡期，台灣仍須在能源轉型的鋼索上前行：既要提防缺電，又要維持減碳承諾，更要顧及產業的國際競爭力。

賴總統接二連三的表態，顯然並非太過心急，而是面對現實的殘酷，台灣已經沒有時間再等。