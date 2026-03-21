陳培瑜：重啟核電須由核安會「批改考卷」 不應過度緊張

賴清德總統今赴台中行程時提到立法院通過核管法後，台電公司已在準備重啟程序中，月底就會把核二、核三重啟計畫送核安會審議。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，就像是「學生交考卷」，外界不應僅看到「重啟」二字就過度緊張，忽略後續由專家學者的專業審查與討論過程。

陳培瑜表示，上周教育及文化委員會邀核安會、經濟部及台電報告重啟核電廠的準備進度，各界應理性看待此程序，遞交報告並不等同於立即重啟，後續仍需經過嚴謹的國內外專家專業審查，不該對賴總統的言論過度解讀。

陳培瑜說，根據核安會日前的簡報內容，目前進度在於台電須於三月底前完成重啟評估報告並送交核安會，這就像是「學生交考卷」，重啟與否的主導權在於核安會「批改考卷的老師」，即由核安會邀請的國內外學者專家組成的審查團隊，唯有審查結果認定安全合規，才具備討論重啟的先決條件。

陳培瑜表示，外界不應僅看到「重啟」二字就過度緊張，而忽略後續由學者專家進行的「專業審查」與「討論」過程，據了解目前台電正進行報告的最後調整。