快訊

趙駿亞家暴判決出爐！判刑2月、賠51萬 吳婉君斷開孽緣近況曝光

台韓都被點名…美伊戰爭衝擊 專家指1煉油副產品恐卡住半導體生產

不是亂翻！LaLaport中文名稱曝光 網笑歪：東南亞語系風

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統拋重啟核二、核三 蘇清泉：趕快、趕快、趕快

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委、屏東縣長參選人蘇清泉。聯合報資料照
國民黨立委、屏東縣長參選人蘇清泉。聯合報資料照

賴清德總統今致詞指，核二、核三具重啟運轉條件，預計3月底重啟計畫送核安會審議。國民黨團書記長林沛祥說，尊重賴總統這項政策抉擇方向，但也請務實面對現實，否則產業撐不住，國安也承受不起。國民黨立委、屏東縣長參選人蘇清泉則連說「趕快、趕快、趕快」，支持賴總統宣示，更要賴總統下緊急命令重啟核三。

林沛祥說，尊重賴總統這項政策抉擇方向，畢竟能源轉型是全國共同課題；但也請務實面對現實，因為台灣的電力需求，不是會不會增加問題，而是「會增加到多誇張」的問題，AI、半導體、電動車，全都在吃電，胃口還越來越大。

林沛祥認為，在這種情況下還在積極管理、有效開放，如同一邊喊開餐廳，一邊卻減少叫瓦斯，這對產業發展來說，恐怕不是理想而是風險。更重要的是，能源就是國安。面對可能的電力缺口，如果還用過度樂觀甚至有點草率的態度來看待，未來出問題，代價絕對不是一句「當初沒想到」可以交代的。

蘇清泉連說「趕快、趕快、趕快」，呼籲賴總統下緊急命令重啟核三，據台電說法若是緊急命令，3個月就能重啟。他說，自己去過很多次核三廠，核三場地還能再放6組反應爐，未來核分裂、核融合都非常適合，SMR（小型模組化反應器）也適合，他質詢也要求台電列入考慮。

蘇清泉表示，中東戰火讓原油價格已經漲到近每桶120元美金，台灣是因為凍漲，不然汽油一公升恐怕會漲到39元，核能重啟刻不容緩。他指出，核二重啟還需要把反應完的燃料棒抽出來，但核三是馬上就可以開始，他大力贊成核三重啟，台灣能源安全是最重要的，這件事不分藍綠。

蘇清泉強調，屏東九鵬、旭海要做衛星發射站，衛星發射需要龐大電力，甚至比AI都更耗電，因此他完全支持賴總統的宣示。

國民黨立委洪孟楷說，綠營今日所作所為凸顯過去民進黨「為反而反、為擋而擋」完全沒有專業的評估，一味地汙名化核能發電，直到去年都還公開的宣示台灣不缺電，即便算入AI發展到2032年前都有足夠電力，但現在需要重啟核電，所謂何來？

洪孟楷批評，民進黨政府浪費多少民脂民膏，如今繞一圈走回原點，中間所損失的國家資源，最荒謬的是民進黨政府卻沒看到有任何人負責。另核電重啟最重要的還是核安課題，無論要重啟核二核三，一定要經過國際專業核能專家評估，嚴謹的過程，以及專案的報告，才能夠做後續的發電使用。

重啟核二 原油價格 電力需求 蘇清泉

延伸閱讀

賴總統拋重啟核電 莊瑞雄：民進黨核電立場就是「安全第一」

賴總統核二重啟說 地方批被當末等居民：能源轉型不力拿老電廠開刀

聯合報社論／波灣戰爭殺紅眼，賴政府還在慢慢想核能

核三重啟 經部：自主安檢最快1.5年完成

相關新聞

賴清德要重啟核二核三 蔣萬安指非核家園完全錯誤：民進黨要不要還挺核專家公道？

賴清德總統今表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，今天賴總統的宣布，讓人非常感嘆，過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策。

賴總統核二重啟說 地方批被當末等居民：能源轉型不力拿老電廠開刀

賴清德總統今天說核二廠、核三廠重啟計畫本月底送到核安會審議。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，「政府不應因能源轉型不力，只好拿老舊核電廠開刀」。核二當地大鵬里長李建才表示，「不應什麼都是中央說了算，地方要參與監督機制，如果安全條件無法讓地方信服，反對重啟到底」。

賴清德說核三具重啟條件 恆春半島鄉鎮長樂觀其成

總統賴清德今天表示，核二廠、核三廠具備重啟條件，台電公司現已在重啟的程序中，約這個月底就會把重啟計畫送到核安會審議。對此屏東縣政府表示，若核三重啟，最重要的就是「安全」；恆春半島各鄉鎮長則都對核三重啟表示樂觀其成。

賴清德喊重啟核二核三 侯友宜：秉持專業嚴格把關

賴清德總統今天表示，經濟部審慎評估認為核二、核三廠具重啟條件，台電月底就會把重啟計畫送核安會審議，核二廠、核三廠也跟合作廠商簽約，審查機組安全。新北市政府表示，核電廠是否重啟運轉屬中央權責，應由中央依專業與科學審慎評估。

【重磅快評】AI浪潮與地緣現實 逼出賴總統重啟核電的急迫感

從文化總會的會員大會，到今晨對商界領袖的公開談話，賴清德總統明確拋出「核二、核三廠具備重啟條件」的關鍵表態。這番言論，標誌著民進黨長期高舉的「非核家園」神主牌已實質鬆動。究竟是什麼樣的結構性壓力，讓一個曾視反核為核心價值的政黨，如今表現得如此急迫，甚至顯得「等不及」？

陳培瑜：重啟核電須由核安會「批改考卷」 不應過度緊張

賴清德總統今赴台中行程時提到立法院通過核管法後，台電公司已在準備重啟程序中，月底就會把核二、核三重啟計畫送核安會審議。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，就像是「學生交考卷」，外界不應僅看到「重啟」二字就過度緊張，忽略後續由專家學者的專業審查與討論過程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。