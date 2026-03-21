賴總統拋重啟核二、核三 蘇清泉：趕快、趕快、趕快

賴清德總統今致詞指，核二、核三具重啟運轉條件，預計3月底重啟計畫送核安會審議。國民黨團書記長林沛祥說，尊重賴總統這項政策抉擇方向，但也請務實面對現實，否則產業撐不住，國安也承受不起。國民黨立委、屏東縣長參選人蘇清泉則連說「趕快、趕快、趕快」，支持賴總統宣示，更要賴總統下緊急命令重啟核三。

林沛祥說，尊重賴總統這項政策抉擇方向，畢竟能源轉型是全國共同課題；但也請務實面對現實，因為台灣的電力需求，不是會不會增加問題，而是「會增加到多誇張」的問題，AI、半導體、電動車，全都在吃電，胃口還越來越大。

林沛祥認為，在這種情況下還在積極管理、有效開放，如同一邊喊開餐廳，一邊卻減少叫瓦斯，這對產業發展來說，恐怕不是理想而是風險。更重要的是，能源就是國安。面對可能的電力缺口，如果還用過度樂觀甚至有點草率的態度來看待，未來出問題，代價絕對不是一句「當初沒想到」可以交代的。

蘇清泉連說「趕快、趕快、趕快」，呼籲賴總統下緊急命令重啟核三，據台電說法若是緊急命令，3個月就能重啟。他說，自己去過很多次核三廠，核三場地還能再放6組反應爐，未來核分裂、核融合都非常適合，SMR（小型模組化反應器）也適合，他質詢也要求台電列入考慮。

蘇清泉表示，中東戰火讓原油價格已經漲到近每桶120元美金，台灣是因為凍漲，不然汽油一公升恐怕會漲到39元，核能重啟刻不容緩。他指出，核二重啟還需要把反應完的燃料棒抽出來，但核三是馬上就可以開始，他大力贊成核三重啟，台灣能源安全是最重要的，這件事不分藍綠。

蘇清泉強調，屏東九鵬、旭海要做衛星發射站，衛星發射需要龐大電力，甚至比AI都更耗電，因此他完全支持賴總統的宣示。

國民黨立委洪孟楷說，綠營今日所作所為凸顯過去民進黨「為反而反、為擋而擋」完全沒有專業的評估，一味地汙名化核能發電，直到去年都還公開的宣示台灣不缺電，即便算入AI發展到2032年前都有足夠電力，但現在需要重啟核電，所謂何來？

洪孟楷批評，民進黨政府浪費多少民脂民膏，如今繞一圈走回原點，中間所損失的國家資源，最荒謬的是民進黨政府卻沒看到有任何人負責。另核電重啟最重要的還是核安課題，無論要重啟核二核三，一定要經過國際專業核能專家評估，嚴謹的過程，以及專案的報告，才能夠做後續的發電使用。